Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten haben sich auf schärfere Corona-Maßnahmen verständigt, die das öffentliche und private Leben ab 2. November stark einschränken werden. Schleswig-Holstein will den Weg mitgehen, so Daniel Günther am Abend. An den Mini-Lockdown hat er aber eine Bedingung geknüpft.