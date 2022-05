Kiel

Für ein vertrauliches Gespräch hätte es keinen besseren Platz geben können. Die Messe eines U-Boots ist der Ort, wo Diskretion allein schon baulich durch den Spezialstahl der Druckhülle gesichert ist. Genau diesen Platz wählte die Führung der Marine am Montag für den Besuch der Bundesministerin der Verteidigung. Christina Lambrecht (SPD) war nach Eckernförde gekommen. Die Heimat der deutschen U-Boote stand auf der Tour.

Vertrauensleute berichteten der Ministerin von Bedürfnissen und Sorgen

In dem U-Boot bekam die Ministerin die volle Kompaktheit eines 54 Meter langen Unterwasserjägers präsentiert. Von den Torpedorohren bis zur Brennstoffzelle. In der Messe hinter der Kombüse hatte die Besatzung des Bootes dann alles für eine Gesprächsrunde vorbereitet. Bei Kaffee und Kuchen durften die Vertrauensleute aus dem 1. U-Bootgeschwader und von den Kampfschwimmern der Chefin in der Stahlröhre von „U 34“ ihre Erfahrungen, Bedürfnisse und Sorgen berichten.

Dass die Marine mehr als nur schicke Uniformen im Seewind bedeutet, zeigten bereits vorher die Kampfschwimmer, die die Ministerin mit einem der schnellen Einsatzboote im Marinestützpunkt abholten und zu dem in der Eckernförder Bucht wartenden U-Boot brachten. Für die Fahrt in den offenen Einsatzbooten musste Ministerin Lambrecht einen der orangen Kälteschutzanzüge überziehen. Auch da begegnete der Ministerin die Mangelverwaltung.

Statt mit einem geschützten Kampfboot ging es in einem offenen Festrumpfschlauchboot zum U-Boot. Die lange ersehnten Kampfboote fürs Seebataillon und die Kampfschwimmer stecken seit Jahren im Bürokratie-Dickicht der deutschen Rüstungsbeschaffung fest. Immerhin konnte Fregattenkapitän Frederic Strauch als Kommandeur des 1. U-Bootgeschwaders ein voll einsatzbereites Boot seiner Chefin vorzeigen. Die „U 34“ kam im Sommer 2020 aus der Werftüberholung und ist jetzt eines von zwei voll einsatzbereiten Booten.

Beim Besuch der Ministerin waren Medien unerwünscht

Die Informationsbesuche der Minister und Ministerinnen waren in der Vergangenheit auch immer Medientermine. Am Montag durften aber nur Fotografen der Bundeswehr und Mitglieder des persönlichen Arbeitsstabs der Ministerin mit zur Truppe.

Die Marine habe zumindest regionale Medien einladen wollen, ist zu hören. Doch das Ministerium habe bei dem Besuch bei der Marine keine Medien dabeihaben wollen. Am Abend sollte ein Statement der Ministerin zur Würdigung der Truppe nach dem anschließenden Besuch bei der Luftwaffe in Wunstorf veröffentlicht werden sollen. Die seit Wochen wegen ihrer mangelnden Nähe zur Truppe und der Kenntnis der Zusammenhänge in der Kritik stehende Ministerin soll vor weiteren Fehltritten geschützt werden.

Fauxpas bei Instagram-Post: „Bundesmarine“ statt „Deutsche Marine“

Den Versuch eines Besuchs ohne Pannen torpedierte das eigene Social-Media-Team der Ministerin. In einem als Wahlkampfhilfe für die SPD gedachten Post im sozialen Netzwerk Instagram unterlief ihm schon vor dem Truppenbesuch am Sonntag ein Fauxpas.

Bei einem gemeinsamen Foto mit SPD-Spitzenmann Thomas Losse-Müller und Bundestagsabgeordneten Sönke Rix ließ die Ministerin die Welt wissen, dass sie sich in Eckernförde mit Angehörigen der „Bundesmarine“ getroffen habe. Der Begriff Bundesmarine aber ist auf Weisung des Verteidigungsministeriums bereits 1995 offiziell durch Deutsche Marine ersetzt worden.

Ursprünglich war der Name Bundesmarine als sprachliche Abgrenzung zur Volksmarine der DDR gedacht. Nach der Wiedervereinigung entfiel diese Abgrenzung und es gibt jetzt nur die „Deutsche Marine“. Nachdem es in sozialen Netzwerken am Montag etliche hämische Kommentare gegeben hatte, änderte das Social-Media-Team der Ministerin den Beitrag am Montagmittag und machte aus der Bundesmarine wieder die Deutsche Marine.

Der Besuch in Eckernförde endete am Mittag mit dem Abflug nach Wunstorf. Mit einem Hubschrauber der Flugbereitschaft ging es nach Niedersachsen. Dort sollte es am Abend dann auch ein Statement zu den Truppenbesuchen von der Ministerin für die Medien geben.