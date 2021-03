Kiel

"Ich finde es eine erstaunliche Art und Weise, mit der Situation umzugehen", sagte Buchholz am Donnerstag. "Dass der Ministerpräsident, der mit anderen Ministerpräsidenten soeben die behutsame Öffnung des Tourismus in Schleswig-Holstein verhindert hat, jetzt sein eigenes Bundesland mal eben zur Modellregion erklärt, ist ehrlich gesagt peinlich."

Schleswig-Holstein werde seriöser vorgehen, "weil wir das Pandemiegeschehen ernst nehmen". Grundlage ist ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz: Die Länder können "in einigen ausgewählten Regionen" Modellprojekte ausrufen, um einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens wieder zu öffnen. Voraussetzung dafür sind konsequente Testregimes und strenge Schutzmaßnahmen.

Am 19. April sollen die Modellregionen starten

Im Norden gehe es um behutsamen, kontaktarmen Tourismus, aber auch um eine Öffnung der Gastronomie in räumlich abgrenzbaren Bereichen. "Dazu wird es ein Bewerbungsverfahren geben", kündigte Buchholz an. "Die entsprechenden Unterlagen werden an diesem Donnerstagmittag veröffentlicht, sodass sich bis zum 7. April die Kommunen, die Kreise und touristischen Organisationen darauf bewerben können."

Dann werde es ein Auswahlverfahren geben, in dem festgelegt wird, welche Regionen als Modellregionen an den Start gehen können. Man werde bis zum 12. April eine Entscheidung treffen, "sodass die Kommunen dann eine Vorbereitungszeit von fünf Tagen haben, um am 19. April damit zu starten".

Lesen Sie auch: Kalinka bringt den Kreis Plön als Modellregion ins Spiel

Es geht um Testkapazitäten und Apps

Die Konditionen würden innerhalb der Koalition bzw. interministeriell noch abgestimmt, aber mit den Tourismusverbänden seien sie im Wesentlichen schon festgezurrt. "Im Kern geht es darum, wie das Testregime geregelt ist: Mit wie vielen zusätzlichen Gästen, auch Tagesgästen, wird in einer bestimmten Region gerechnet? Sie alle müssten getestet werden."

Die Region müsse die erforderlichen Testkapazitäten sicherstellen. Hinzu komme die Kontaktnachverfolgung - "und zwar möglichst IT-gestützt". Darüber hinaus müsse es eine wissenschaftliche Begleitung geben. "Und das Ganze muss mit einem Sicherheitskonzept stattfinden, das zeigt, dass die pandemische Lage, in der das Modell stattfinden soll, nicht so ist, dass man kurz vor der Notbremse steht, sondern eine reale Chance hat, das längerfristig fortzuführen."

Die Betriebe bzw. die Regionen müssten ihre Schutzkonzepte selbst darlegen. "In einigen Regionen des Landes sind wir da schon sehr weit", sagte Buchholz, "in anderen noch nicht. Dieser Punkt ist Teil des Auswahlverfahrens."

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konzentration zunächst auf den Tourismus: "Da brennt der Frack"

Im Gegensatz zum Saarland, wo auch Fitnessstudios und Kinos wieder öffnen können, gehe es in Schleswig-Holstein zunächst nur um Tourismus. "Vorstellbar ist aber, dass es weitere Modellprojekte gibt: Tübingen oder Rostock zum Beispiel befassen sich mit ganzen städtischen Bereichen", sagte Buchholz. "Natürlich wird es die kulturellen Einrichtungen mitbetreffen, auch Sport und die Gastronomie mit Außenbereichen. Wir sind dafür offen. Aber erstmal geht es um den Tourismus. Da brennt der Frack. Das können wir schnell auf die Reise schicken."

Kubicki (FDP): Hans setzt eine FDP-Forderung um

Buchholz' Parteifreund aus dem eigenen Landesverband, Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, lobte Hans auf Facebook dagegen. "Der Ministerpräsident des Saarlandes setzt mit der Ankündigung, weitreichende Öffnungen mit einer Teststrategie zu verbinden, eine Forderung der FDP-Bundestagsfraktion um", schrieb er. "Ab dem 6. April sollen mit einem aktuellen negativen Test wieder Besuche im Fitnessstudio, im Kino, in der Außengastronomie oder auch größere private Treffen wieder möglich werden. Damit wird die Corona-Politik der Bundeskanzlerin von ihrem eigenen Parteikollegen ad absurdum geführt."

Der Ministerpräsident des Saarlandes setzt mit der Ankündigung, weitreichende Öffnungen mit einer Teststrategie zu... Posted by Wolfgang Kubicki on Thursday, March 25, 2021

Das sei vielleicht bedauerlich für Merkel, "für einen vernünftigen Weg aus der Pandemie ist das jedoch endlich ein Aufbruchssignal aus der vom Kanzleramt verordneten Lethargie".