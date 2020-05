"Haltet euch an die Regeln!"

Kiel

Nachdem am Wochenende immer wieder Verstöße gemeldet wurden, richtete Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) gestern einen „dringenden Appell an alle Menschen in Schleswig-Holstein: Halten Sie sich weiterhin an die Abstandsregel sowie die Hygieneregeln – wie zum Beispiel Händehygiene und die Husten- und Niesetikette.“ Jeder Bürger entscheide durch sein eigenes Verhalten maßgeblich darüber mit, mit „wie viel Freiheit wir alle in dieser Pandemie leben können“, mahnte Garg weiter.

Wird der Zugang zu Hotspots wieder eingeschränkt?

Wie berichtet, war es in Kiel zu zahlreichen Einsätzen der Polizei gekommen, die Beamten mussten mehrfach ausrücken, um größere Menschenansammlungen und private Feiern aufzulösen. Das könnte Folgen haben. Kurz vor Öffnung der Strandorte auch für Besucher aus anderen Bundesländern ab 18. Mai schließt Tourismusminister Bernd Buchholz ( FDP) Zugangsbeschränkungen nicht aus. Sein Ministerium sei gerade dabei, für das Himmelfahrts- und das Pfingstwochenende mit den Landräten und Bürgermeistern in den touristischen Hotspots zu überlegen, ob man Zugangsbeschränkungen erlassen müsse, sagte Buchholz dem NDR. „Und nach dem letzten Wochenende sieht das so aus, dass das tatsächlich stattfinden muss.“

Gute Chancen für Frühbucher

Urlauber, die für diese Zeit eine Unterkunft gebucht haben, seien davon nicht betroffen, betonte Buchholz. Wer gebucht und eine Bestätigung habe, der habe gute Chancen, eine schöne Woche oder ein paar Tage Urlaub in Schleswig-Holstein zu machen, wenn das Infektionsgeschehen nicht explodiere.

Auch Ministerpräsident mahnt zur Vorsicht

Ministerpräsident Daniel Günther lobte die Schleswig-Holsteiner: Durch solidarisches Handeln und Zusammenhalt hätten sie dafür gesorgt, „dass wir inzwischen die Möglichkeit haben, unser aller gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben wieder in einem Maße zu ermöglichen, das uns ein Stück Normalität zurückbringt“. Auch der Regierungschef mahnte: „Sorgen wir alle auch weiterhin durch Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen dafür, dass die Pandemie beherrschbar bleibt und wir den beschriebenen Weg weiter gemeinsam gehen können.“

Merkel : "Aufeinander Rücksicht nehmen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) äußerte sich ähnlich. Sie appellierte gestern eindringlich an die Bürger, sich an das Abstands- und Maskengebot im Kampf gegen das Coronavirus zu halten. Es werde in der aktuellen neuen Phase der Pandemie notwendig sein, „dass wir bei all den Lockerungen auch wirklich Sicherheit haben, dass die Menschen sich an die Grundgebote halten: also Abstand. Mundschutz tragen mit Nasenschutz. Aufeinander Rücksicht nehmen“, sagte Merkel gestern.

Reproduktionszahl über kritischer Marke

Zuvor war bekannt geworden, dass die Reproduktionszahl wieder über die kritische Marke von 1 gestiegen ist. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen statistisch von einem Infizierten angesteckt werden, und gilt als zentraler Wert bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens. Laut Robert-Koch-Institut erlaubt der Anstieg derzeit aber noch keine weitergehenden Schlussfolgerungen. Grund seien statistische Schwankungen. Die Reproduktionszahl werde nun auf 1,13 geschätzt.

Schulterschluss von Industrie und Handel

Die norddeutschen Industrie- und Handelskammern haben derweil den Schulterschluss geübt. Norddeutschland werde härter als der Rest der Republik getroffen und brauche ein eigenes Konjunktur- und Aufbauprogramm, sagte Janina Marahrens-Hashagen, Vorsitzende der IHK Nord. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung werde in den fünf Nord-Ländern um etwa 20 Prozent höher ausfallen als im übrigen Bundesgebiet.

