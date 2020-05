SPD: Grote hatte keine Chance mehr

Kiel

Entsprechende Angaben machten die neue Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, zuvor Justizministerin, und der am Donnerstag vereidigte neue Justizminister Claus Christian Claussen (beide CDU) vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Landtags auf Fragen der SPD.

„Am Nachmittag des 27. April hat mich der Ministerpräsident gefragt, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, das Amt der Innenministerin zu übernehmen“, sagte Sütterlin-Waack. Claussen erklärte, er habe am Montagabend (27. April) einen Anruf Günthers erhalten, ob er für das Amt des Justizministers zur Verfügung stehe.

Anzeige

Günther hatte in der vergangenen Woche erklärt, er habe mit Grote am Dienstag, 28. April, ein abschließendes Gespräch über dessen Kontakte mit einem KN-Journalisten und einem Polizei-Gewerkschafter geführt. In der Folge kam es noch am selben Tag zum Rücktritt Grotes, den Günther mit fehlendem Vertrauen begründete.

Weitere KN+ Artikel

Die SPD folgerte mit Blick auf die Aussagen von Sütterlin-Waack und Claussen am Donnerstag, Minister Grote habe in dem Dienstagsgespräch bei Günther keine Chance mehr gehabt - der Entschluss des Ministerpräsidenten habe offenbar bereits festgestanden.