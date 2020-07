Kiel

In einem Brief an den Bundeswirtschaftsminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier ( CDU), machen sich Landesenergiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und der Chef des Wirtschaftsressorts, Bernd Buchholz ( FDP), für ihr Land stark.

„In Schleswig-Holstein gibt es nicht nur zahlreiche Akteure, die Erneuerbare-Energie-Anlagen errichten und betreiben, sondern auch ein breites und hochinnovatives unternehmerisches Ökosystem, das sich intensiv mit der Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff befasst“, formulieren die Minister. „Wir möchten Sie bitten, uns nähere Informationen zukommen zu lassen, wie diese Akteure an den Maßnahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie partizipieren können.“ Die Bundesregierung vermittele den Eindruck, dass sie ihre Entscheidungsfindung, wie die Unterstützungsangebote konkret aussehen sollen, noch nicht abgeschlossen habe.

Anzeige

Neun Milliarden Euro für Wasserstoff im Budget

Das Kabinett hatte angekündigt, in den kommenden Jahren aus verschiedenen Töpfen kräftig in die Weiterentwicklung der Technologie zu investieren. Ziel ist es, überschüssigen Windstrom zu nutzen, um daraus grünen Wasserstoff herzustellen. Allein im Anfang Juni beschlossenen Konjunkturpaket sind neun Milliarden Euro für das Thema Wasserstoff vorgesehen. Das ist viel Geld, von dem Schleswig-Holstein gerne profitieren würde. Wohl umso mehr, nachdem das Land zuletzt beim Rennen um einen Millionen-Zuschlag für Batterieforschung bereits den Kürzeren zog.

Weitere KN+ Artikel

In der Frage, wo die Produktion von grünem Wasserstoff am besten umgesetzt werden sollte, sind sich Experten längst nicht einig. Einerseits wäre es logisch, die Anlagen dort zu bauen, wo auch der Windstrom produziert wird, also vor allem in den norddeutschen Bundesländern.

Andererseits könnten die Elektrolyseure auch dort entstehen, wo die größten Abnehmer sitzen. Das wiederum würde eher für Anlagen in Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland sprechen.

Minister: Westküste bietet beste Bedingungen

„Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Bundesregierung beabsichtigt, in industriellem Maßstab auch Elektrolyseure für grünen Wasserstoff zu errichten. Es ist unsere feste Überzeugung, dass vor allem die Region der schleswig-holsteinischen Westküste beste Standortbedingungen dafür bietet, und bitten um Unterstützung dabei, entsprechende Anlagen mit Mitteln des Konjunkturprogramms hier im Land zu errichten“, heißt es im Brief von Buchholz und Albrecht. Erst vor knapp zwei Wochen wurde in der nordfriesischen Gemeinde Bosbüll medienträchtig eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Betrieb genommen.