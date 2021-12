Berlin/Kiel

Nicht bei „Wer wird Millionär“, sondern bei der digitalen Bildungskonferenz zum „Tag der Bildung“ trafen am Mittwochvormittag Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Moderator Günther Jauch aufeinander. Das Thema: die Zukunft der Bildung. Wie diese aussehen soll, das dürfte schwieriger zu beantworten sein als so manche Millionen-Frage.

Während Prien an der Diskussionsrunde in ihrer Funktion als künftige Präsidentin der Kultusministerkonferenz für 2022 teilnahm, war Jauch zur Unterstützung dreier Jugendlicher dabei, die vorab erarbeitete Forderungen für ein besseres Schulsystem der Zukunft einbrachten. Auch drei weitere Experten beteiligten sich am Gespräch.

„Tag der Bildung“: Jugendliche fordern bessere Nutzung digitaler Angebote

Drei Forderungen, erarbeitet auf Grundlage qualitativer Befragungen sowie eine repräsentative Forsa-Umfrage unter 1000 14- bis 21-Jährigen, stellten die Jugendlichen vor: Erstens eine kostenfreie Bildung. Zweitens eine stärkere Unterstützung von „abgehängten“ Schülerinnen und Schülern, sowohl in pädagogischer als auch psychologischer Sicht. Und drittens, dass die Potenziale der digitalen Lernangebote besser genutzt werden – auch nach der Pandemie.

Der Schüler Leon Becht erklärte, welche Chancen digitale Zusatzangebote bieten würden und nannte das Beispiel eines Mitschülers, der seit sechs Wochen mit gebrochenem Bein von seinen Eltern zur Schule gebracht wird. Aufwand, der sich aus Bechts Sicht durch eine Übertragung des Unterrichts vermeiden ließe.

Günther Jauch benennt hohe Hürden für Ideenumsetzung in der Schule

Das Beispiel griff Jauch auf und ergänzte, um eine Kamera im Klassenraum aufzustellen, müssten alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte zustimmen. „Wenn nur einer nein sagt, hat sich das erledigt.“

Als weiteres Beispiel hoher Hürden für gute Ideen im Schulalltag nannte er ein Nachhilfeangebot in einer Schule von Abiturientinnen und Abiturienten, die dafür ein kleines Entgelt bekommen hätten. Als das Angebot gestrichen wurde, hätten sich Eltern bereit erklärt, die weitere Finanzierung selbst zu übernehmen. Das scheiterte, weil dann die Versicherungslage unklar gewesen wäre, so Jauch.

Prien sieht Defizite bei staatlicher Agilität

Prien räumte im Anschluss ein: „Die Pandemie hat Defizite bei der Agilität des staatlichen Systems gezeigt.“ Sie erwähnte dann mit Blick auf kranke Schulkinder aber auch ein Projekt aus Schleswig-Holstein, bei dem ein Avatar für krebskranke Kinder in den Klassen aufgestellt wird. „Dafür haben wir zwei Jahre mit dem Datenschutz gekämpft“, so Prien.

Im Laufe der Diskussion stellte Jauch auch klar, dass aus seiner Sicht nicht allein Geld für bessere Bildung gebraucht wird, sondern auch eine passende Einstellung bei allen Beteiligten. So würden Eltern etwa gerne mal Probleme in die Schule wegdelegieren und nicht alle Lehrkräfte würden sich mit Digitalisierung beschäftigen wollen. „Der Schwarze Peter wird immer hin und her geschoben.“

Karin Prien will bei der Digitalisierung auf Lehrerbildung setzen

Zum Ende des Gesprächs wandte sich Prien in Richtung der Jugendlichen. „Ich nehme mit, dass wir ähnliche Überlegungen haben, wie Schule und Schulsystem sich weiterentwickeln sollen.“ Dabei müssten natürlich Prioritäten gesetzt werden – Prien legte hinsichtlich der Digitalisierung einen Schwerpunkt auf der Lehrerbildung. Darauf müsse man nun setzen.

Der „Tag der Bildung“ soll seit 2015 jedes Jahr am 8. Dezember das Thema Bildung in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. An dem Aktionstag beteiligen sich die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, SOS Kinderdörfer weltweit, der Stifterverband, Bildungschancen und die Baden-Württemberg Stiftung.