Allen Schulen im Norden soll zum neuen Schuljahr ein einheitliches Lernmanagementsystem zur Verfügung stehen. Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) kündigte am Freitag an, Schleswig-Holstein werde das in anderen Bundesländern erfolgreich eingesetzte System itslearning einführen.

„Das ist ein großer Schritt, damit wir unser Ziel erreichen, digitales Lernen und Lehren in allen Schulen und für alle Schülerinnen und Schüler zum Standard zu machen.“ Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, dass an der Digitalisierung von Unterricht und Lernen kein Weg mehr vorbeigehe.

„Digitale Angebote können und sollen den Präsenzunterricht und das soziale Erleben im schulischen Alltag nicht ersetzen, aber wir brauchen sie als innovative Ergänzung und zur Weiterentwicklung unserer Schulen in einer zunehmend digitalen Welt“, sagte Prien.

Cloudbasiertes System

Das cloudbasierte System ermögliche eine datenschutzkonforme Kommunikation und Kooperation aller an Schule Beteiligten, erläuterte das Ministerium. Lehrer könnten damit Unterrichtsmaterial bereitstellen und Aufgaben erteilen, Schüler könnten gemeinsam an Projekten arbeiten und untereinander kommunizieren. Auch Eltern könnten einbezogen werden in die Kommunikation der Schule.

Außerdem erhielten die Schulen auch Zugriff auf den Video-Konferenzdienst des Landes. Schrittweise bekämen alle Lehrer eine dienstliche E-Mail-Adresse. Für die digitale Modernisierung der Schulen und zusätzliches Personal bringt das Land laut Bildungsministerium 74 Millionen Euro zusätzlich auf.

