Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ist den Besuch offizieller Empfänge eigentlich gewöhnt. Aber wann steht man schon mal einem so glamourösen Königspaar gegenüber? Das ist doch etwas anderes, als in Eutin neue Anwärterinnen der Polizei zu begrüßen oder zu Hause in Kiel mit Vertretern der kommunalen Familie um den Finanzausgleich zu feilschen.

Am Dienstag war der ganze Bundesrat in Blau, Weiß und Rot getaucht, bloß dass die Farben nicht auf Schleswig-Holstein hinwiesen, sondern auf die Niederlande. König Willem-Alexander und Königin Máxima weilten in Deutschland auf Staatsbesuch, und zum protokollarisch guten Ton gehörte neben einem Date mit Kanzlerin und Bundespräsidenten auch ein Treffen mit den Vertretungen der Landesregierungen.

Sütterlin-Waack durfte Schleswig-Holstein vertreten – Ministerpräsident Daniel Günther weilt im Urlaub – und hatte sich eigens ein neues Kleid gekauft. Man braucht ja Anlässe. „Ein wenig von dem royalen Glanz fiel heute auch auf mich“, gestand die Ministerin anschließend. „Ein ganz besonderer Tag, gut aufgelegte und zugewandte Royals.“ Na, bitte.