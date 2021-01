Ministerium: Keine Gefährdung der Abschlussklassen durch Unterricht

Kiel

Das schleswig-holsteinische Bildungsministerium hat den Vorwurf der Lehrer-Gewerkschaft GEW zurückgewiesen, unverantwortliche Corona-Infektionsrisiken durch den Präsenzunterricht in den Abschlussklassen einzugehen.

Es werde seit Montag nicht Präsenzunterricht gemäß Stundenplan Stunde für Stunde erteilt, sondern es würden Angebote für alle Fächer gemäß Stundentafel gemacht, sagte ein Ministeriumssprecher. „Und dabei gelten natürlich die Hygieneregeln, die Maskenpflicht und das regelmäßige Lüften. „Mehr frische Luft finden Sie in keinem Büro in Deutschland.“

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) hatte Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) am Freitag vorgehalten, die Schulen „wieder einmal in Aufruhr“ zu versetzen. Trotz des verschärften Lockdowns zur Corona-Bekämpfung würden am Montagmorgen hunderte Schüler in die Schulen strömen. Die GEW forderte das Ministerium auf, Unterricht nur in kleinen Gruppen zu machen.

Von RND/lno