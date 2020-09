Berlin/Kiel

Medienberichten zufolge schwebt dem BDI eine mobile Startplattform in der Nordsee vor. Sie soll privatwirtschaftlich aber mit staatlicher Unterstützung betrieben werden. Am Freitagnachmittag gab es dazu ein Treffen von Raumfahrtunternehmen und Beamten im Bundeswirtschaftsministerium.

„Eine mobile Startplattform in der Nordsee ist technisch machbar und strategisch wie wirtschaftlich sinnvoll", so der BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Das New-Space-Ökosystem und Start-ups der Branche werden von einer deutschen Startplattform enorm profitieren." Eine Startplattform lasse sich innerhalb von zwei Jahren realisieren.

Die Realisierung sei eine politische Entscheidung und keine technische Frage. Ein deutscher Startplatz sollte allen europäischen und internationalen Partnern zur Nutzung offenstehen.

Bund soll Zuschuss leisten

Die Bundesregierung müsse sich nicht an Kauf, Umbau oder Betrieb der Plattform beteiligen, so Lang. "Stattdessen notwendig wäre ein Zuschuss des Bundes für die Initialkosten in der Anfangsphase. Für eine risikoarme und kostengünstige Realisierung lässt sich auf vorhandene Infrastrukturen, Technologien und Lösungen zurückgreifen.“

Es gebe drei private Hersteller von sogenannten Microlaunchern in Deutschland, die 2021/22 auf den Markt kommen sollten. Keines der drei Unternehmen verfüge aber über einen vertraglichen Startplatz in Europa, heißt es. Die Machbarkeitsanalyse einer Firma komme zu dem Ergebnis, dass eine mobile Startplattform in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee für den Start von kleinen Trägerraketen in „polare- und sonnensynchrone Orbits“ geeignet sei.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgeschlossen für die Errichtung eines deutschen Weltraumbahnhofs gezeigt.

Der Kieler Weltraumexperte, Patrick O’Keeffe, hatte zuletzt den Fliegerhorst Jagel in der Nähe von Schleswig für einen geeigneten Standort für einen Weltraumbahnhof in den Raum geworfen.