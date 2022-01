Kiel

Auch der letzte Corona-Test war negativ: Nach über einer Woche in Quarantäne ist Ministerpräsident Daniel Günther wieder auf freiem Fuß – im wahrsten Sinne des Wortes. Am Morgen nach Ende der Isolation ging der CDU-Politiker joggen. „Das hat richtig gut getan“, sagte Günther nach einem acht Kilometer langen Waldlauf.

„Die fehlende Bewegung, der Sport, das fehlt mir echt“, hatte Günther bereits während der Quarantäne geäußert. Mehr als ein halbstündiges Hantel-Workout pro Tag war in der Isolation nicht möglich. Zwei Tage vor der angeordneten Quarantäne war Günther das letzte Mal gelaufen – 13 Kilometer auf Amrum.

Keine weiteren Infektionen im Arbeitsumfeld

Wie berichtet, hat sich Günther vergangene Woche Donnerstag in Quarantäne begeben, nachdem es in seinem direkten Arbeitsumfeld einen Corona-Fall gab. Um sich von seiner Familie zu isolieren, zog der zweifache Vater in ein Hotelzimmer, das er selbst bezahlte. „Glücklicherweise hat sich keine Kontaktperson infiziert“, so Günther. „Das zeigt, dass unser Hygienekonzept funktioniert und die Impfung hilft. Alle Kontaktpersonen sind geboostert.“

Eigentlich hätte der Ministerpräsident bereits am Sonnabend um 0.01 Uhr seine Quarantäne in einem Kieler Hotel beenden dürfen, da sich laut der neuen Landesverordnung geboosterte Kontaktpersonen nicht mehr in Isolation begeben müssen, solange sie keine Symptome haben. Da Günther am Sonnabend aber noch an einer Sitzung in Kiel teilnimmt, blieb er eine weitere Nacht in der Landeshauptstadt und wird erst nach dem Termin zu seiner Frau und den beiden Kindern (3 und 5 Jahre) nach Eckernförde fahren. „Das restliche Wochenende verbringe ich nur mit der Familie“, kündigte er an.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Arbeit sei während der Quarantänezeit nicht liegen geblieben, sagte Günther. Dank Videokonferenzen oder Telefonanten konnte der Ministerpräsident an allen Sitzungen teilnehmen. Wichtige Dokumente wurden ihm vor sein Hotelzimmer gebracht. Mit einem kurzen Klopfen an der Tür wurde er informiert, wenn neue Akten eingetroffen sind – wie etwa 80 Zeugnisse für Polizeischüler, die Günther unterschreiben sollte.