Günther schwimmt gegen den Strom

Kiel

Die Bilder aus dem Grenzgebiet seien erschütternd, sagte er und warb um Augenmaß und Humanität. Schleswig-Holstein habe in der Vergangenheit mehrfach seine Bereitschaft erklärt, Menschen in Not zu helfen und sich an Kontingentlösungen zu beteiligen, erklärte Günter. „Wir sollten hier ein Beispiel geben“, so der Appell des CDU-Regierungschefs, der mit dieser zutiefst christlichen Haltung vor allem auf einer Linie mit Sozialdemokraten, Grünen und Linken lag – nur in der Union wollt sich so recht niemand finden, der ihm den Rücken stärken wollte.

Günther sitzt allerdings so fest im Sattel, dass ihn das nicht anficht. Selbst die schärfsten Kritiker im Landesverband räumen auf Nachfrage ein, dass man dem Ministerpräsidenten kaum widersprechen könne. „Alles andere wäre kleinkariert“, sagt einer. Das ist bemerkenswert, weil sich die Partei in dieser Frage ansonsten knallhart gibt. Michael Grosse-Brömer zum Beispiel, CDU-Mann aus dem Landkreis Harburg und parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, twitterte unmissverständlich: „Wenn wir 5000 aufnehmen, machen sich 50 000 zusätzlich auf den Weg. Keine falschen Hoffnungen wecken.“ Und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus unterschied bei den Menschen hinter den griechischen EU-Außengrenzen zwischen Flüchtlingen und Migranten. Es seien eben keine „Menschen, die direkt aus Idlib oder umkämpften Gebieten kommen, sondern Menschen, die nach Europa einwandern wollen“.

Er hält nichts von Merz als Kanzlerkandidat

In der Bundes-CDU tobt aber nicht nur bei diesem Thema ein Richtungskampf: Wie stark rückt die Partei nach rechts? Günther, ein Mann der Mitte, hat sich auch hier klar positioniert. Aus seiner kritischen Haltung zu Friedrich Merz macht er jedenfalls kein Geheimnis. Ob er dessen Präsentation vor der Bundespressekonferenz noch einmal sehen wolle, fragte ihn Talkmaster Markus Lanz kürzlich zu später Fernsehstunde. Statt zu antworten, wandte sich Günther ans Studiopublikum: „Hat da jemand Lust zu?“ Merz’ Bild mit den herabgezogenen Mundwinkeln, das zur selben Zeit eingeblendet wurde, reiche doch aus. Er würde für Merz in der CDU eine wichtige Rolle sehen, „ganz ohne Zweifel“. Lanz: Aber nicht als Parteichef oder Kanzlerkandidat? „Genau“, sagte Günther. Damit war alles gesagt.

Auf dem Landesparteitag in Neumünster hatte Parteichef Günther Mitte November Jens Spahn als Ehrengast begrüßt, was Beobachter weit über die Landesgrenzen hinaus als klare Sympathiebekundung werteten. In der Tat traut man dem Gesundheitsminister im Norden inzwischen Größeres zu – noch mehr sogar als Armin Laschet, dem jovialen Regierungschef aus NRW. Auch wenn dieser politisch ganz auf Günthers liberaler Wellenlänge schwimmt.

Söder kommt in den Norden

Und was passiert, wenn ein Franke nach der Macht greifen sollte? CSU-Mann Markus Söder sei alles zuzutrauen, heißt es im Landesverband. Das ist durchaus positiv gemeint. Ende Juni will der bayerische Ministerpräsident seinem Kieler Amtskollegen Daniel Günther einen Besuch abstatten, um das Land kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen und bitteschön eine Wattwanderung zu machen – größtmögliche mediale Aufmerksamkeit inklusive. Wenn bundesweit Bilder von zwei Männern ausgestrahlt werden, die barfuß vor dem Leuchtturm von Westerhever spazieren ( Robert Habeck lässt grüßen), ist der Wind der großen weiten Welt mit Händen zu packen. Die Allianz zwischen Nord ( Günther) und Süd ( Söder) dürfte auch in Berlin für Aufmerksamkeit sorgen.

Rechtzeitige Warnung für Thüringen

Dort kennt man Günther längst als jemanden, der gern klare Kante zeigt – und bewusst in Kauf nimmt, dass er in der eigenen Partei aneckt. Dass er dabei Realpolitiker ist, war vergangene Woche in Erfurt zu erleben. Lange, sehr lange zuvor hatte er seinen ostdeutschen Parteifreunden geraten, sich im Umgang mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow geschmeidig zu machen. Gegebenenfalls solle man sich bei der Wahl des Linken-Politikers lieber enthalten, als in den Ruch eines Geklüngels mit AfD-Rechtsausleger Björn Höcke zu geraten, hatte Günther gemahnt – was ihm prompt den Ruf eines Linksauslegers einbrachte.

Am Ende aller Querelen kam es tatsächlich so, wie er es vorhergesagt hatte. Den Eklat von Erfurt und den in der Folge überraschend schnellen Abgang der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer – all dies hätten sich die Christdemokraten sparen können, wenn sie denn auf den „Genossen Günther“ gehört hätten.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein.