Er könne sich vorstellen, dass sich mancher die Augen reibe, der in Deutschland alle Regeln einhalte und dann am Abend die Bilder der Fußball-Europameisterschaft aus dem europäischen Ausland mit vollbesetzten Stadion ohne Sicherheitsabstand und ohne Masken sehe. "Da kann man nur beten, dass alles gut geht", sagte Günther. "Ich würde mir eine solche Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt für Schleswig-Holstein nicht zutrauen. Auch Fußballverbände haben eine Vorbildfunktion: nicht nur in Bezug auf Toleranz, sondern auch in Bezug auf die Einhaltung von anderen Regeln."

Im Übrigen könne er das Verbot der UEFA nicht nachvollziehen, vor dem Spiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend die Münchner Allianz Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten. "Das wäre ein cooles Signal gewesen. Umso mehr freue ich mich darüber, wie groß die Bereitschaft in unserem Land ist, der UEFA aufzuzeigen, was man machen kann, ohne dass man sie beteiligen muss." An vielen anderen Orten werde am Mittwochabend ein Zeichen der Toleranz zu sehen sein. "Darüber freue ich mich ausdrücklich", sagte der Ministerpräsident.

Holstein Kiel beteiligt sich aus technischen Gründen nicht

Unterdessen hat die Vereinsleitung von Holstein Kiel bedauert, an der Regenbogen-Aktion deutscher Fußballvereine nicht teilnehmen zu können. Man hätte sich gern beteiligt, aber das Kieler Stadion gebe das eben im Gegensatz zu Hannover, Wolfsburg, Frankfurt und anderen Standorten einfach nicht her. Man habe auch über eine mobile Beleuchtung diskutiert, hieß es, zum Beispiel in Form von Spots. Am Ende habe man aber passen müssen: Spots wären angesichts der abendlichen Helligkeit im Juni nicht stark genug. Die KSV hatte bereits am Dienstag schon über die Sozialen Medien einen Solidaritäts-Post mit Bild der Regenbogenbinde von Kapitän Hauke Wahl abgesetzt.

