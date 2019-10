"Der Patient hat Schnupfen"

Kiel

Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) bezeichnete es am Dienstag als Webfehler, dass die Berliner Fachleute in ihrem 450 Seiten starken Bericht zwar Befunde lieferten, die Ursachenforschung aber den Ländern überließen. Neben einem Gespräch mit der IQB-Direktion über Landesdetails werde sie mit dem Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Mathematik und Naturwissenschaften (IPN) bis Januar an Strategien feilen. Die Einschätzung, wie schwachbrüstig Schüler in Mathematik und Naturwissenschaften sind, fällt zwischen Ministerium und IPN vorerst unterschiedlich aus.

IPN-Direktor Köller : "Den Satz des Pythagoras lernt man nicht zu Hause"

„Der Patient ist nicht krank, aber er hat Schnupfen“, sagte IPN-Direktor Prof. Olaf Köller. So sei das Niveau von Gymnasiasten der neunten Klasse stabil geblieben. An den Gemeinschaftsschulen dagegen habe die Leistung nachgelassen. Was ausdrücklich nicht an Inklusion und auch nicht am Thema Migration liege. Der Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte sei in Schleswig-Holstein nur moderat gestiegen, 77 Prozent hätten keinen solchen Hintergrund. Allerdings werde man darüber sprechen müssen, wie sich der Unterricht weiter professionalisieren lässt.

„Den Satz des Pythagoras und des Thales lernt man nicht zu Hause“, sagte Köller. Es gehe um fachlich guten Unterricht, in dem Schüler etwas lernen. In diesem Zusammenhang sei zu überprüfen, ob sich das Modell des integrierten naturwissenschaftlichen Unterrichts wirklich bewähre. Biologie, Chemie und Physik werden in Schleswig-Holstein in den Klassen fünf und sechs als „NaWi“ gemeinsam unterrichtet. In den Jahrgängen sieben bis zehn können Gemeinschaftsschulen selbst entscheiden, ob sie alternativ die einzelnen Fächer unterrichten. NaWi wird mangels Physik- und Chemie-Kollegen oft von Biologie-Lehrern erteilt.

Prien : "Haben wir Pädagogen zu viel zugemutet?"

Ministerin Prien stellte klar, dass Mathematik und Naturwissenschaften an Gymnasien „nicht mal einen Schnupfen“ hätten. „An Gemeinschaftsschulen ist es dagegen sogar ein bisschen mehr als ein Schnupfen. Der Trend geht in Richtung Bronchitis.“ Die Ressortchefin blieb im Bild, als sie sich laut fragte, ob der Patient möglicherweise zu viele Umzüge hinter sich habe: erst den Wechsel von der Haupt- und Realschule zur Regional-, dann zur Gemeinschaftsschule. Gerade der letzte Schritt habe Pädagogen ein hohes Maß an didaktischer Fähigkeit abgefordert. Sie müssen inzwischen vom Lernschwachen bis zum Hochbegabten Schüler in einem Klassenraum gleichzeitig fördern und fordern. Eine Antwort auf bevorstehende Änderungen gab Prien bereits gestern. Eine neue Schulstrukturreform sei nicht angestrebt.