Täter sollen härter bestraft werden

Und: Täter, die mit Kinderpornografie „auf widerlichste Weise Geld verdienen oder kriminelle Tauschringe betreiben“, müssten mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden können.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) begrüßte Lambrechts Ankündigung. „Ich bin gespannt, was die Bundesjustizministerin vorlegen wird. Der Kampf gegen den Missbrauch von Kindern ist derzeit eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben.“ Die digitalen Medien hätten die Verabredung zum Kindermissbrauch sowie die Aufnahme und Verbreitung dieser Taten zunehmend vereinfacht. „Auf diese Entwicklung muss auch gesetzgeberisch reagiert werden.“

Experten gehen von großem Dunkelfeld aus

In Schleswig-Holstein liegt die Zahl der bekannt gewordenen Fälle seit zehn Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau zwischen 400 und 500. Das Dunkelfeld ist nach Einschätzung von Experten aber groß. Sorgen macht auch der massive Anstieg der Kinderpornografie. So hat im vergangenen Jahr laut Kriminalstatistik die Zahl der Kinderpornografie-Fälle (456) erstmals die Zahl der Missbrauchsfälle (450) überschritten. Die Täter kamen zum größten Teil aus der Tatortgemeinde, so in 68 Prozent der Missbrauchsfälle und in 88 Prozent der Kinderpornografie-Fälle.

Dies deckt sich mit den Erkenntnissen des Unabhängigen Beauftragten für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig. Nach seinen Worten findet sexuelle Gewalt am häufigsten innerhalb der Familie statt oder im sozialen Umfeld.

„Wir müssen alle aufmerksam sein“

„Missbrauchende Erwachsene sind hoch manipulativ, planen ihre Taten akribisch, verschleiern, drohen und sie haben oft Komplizen“, sagt Ursula Schele vom Präventionsinstitut Petze in Kiel.

Die Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes, Irene Johns, rief dazu auf, besser hinzuschauen. „Die Kinder müssen Zeichen gesendet haben“, sagte sie mit Blick auf die Fälle in Münster. Es sei „unvorstellbar, dass die nicht wahrgenommen wurden“. Johns appellierte: „Wir müssen alle aufmerksam sein.“ Schleswig-Holstein sei zwar generell gut aufgestellt, aber Fortbildungen für Lehrer oder Erzieher sollten verbindlicher werden. Die Diskussion um härtere Strafen bezeichnete sie ebenfalls als wichtig. Sie sei aber stets auch nur ein Reflex.