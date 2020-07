Aukrug

Freibad Aukrug, 8 Uhr, 27 Grad Wassertemperatur: Die letzte Frühschwimmerin läuft gerade im Bademantel auf den Parkplatz, im Becken zieht jetzt nur noch ein Herr in schwarz-gelber Badehose seine Bahnen – mit einer lilafarbenen Schwimmnudel unter den Armen. Es ist der CDU-Landtagsabgeordnete Hauke Göttsch, der hier in der Parlaments-Sommerpause das Schwimmen lernt.

„Ich hatte als Kind in der Schule Schwimmunterricht. Gelernt habe ich das damals aber nicht“, erzählt Göttsch. In seiner Jugend habe er das nie nachgeholt. Immer mal wieder wollte er als Erwachsener einen Anlauf starten. Zuletzt sei das 2014 im Urlaub auf den kanarischen Inseln gewesen, wo es im Hotel einen Kursus gab.

Anzeige

Aber dort sei er nur unter Kindern gewesen, die Betreuung sei nicht intensiv genug gewesen. Als er nun Ende Mai im Freibad Aukrug war, um sich das Konzept zur Wiedereröffnung unter Corona-Auflagen anzuschauen, habe er die Bademeisterin gefragt, ob sie ihm nicht das Schwimmen beibringen könne. „Und Yvonne hat gesagt: kein Problem.“

Weitere KN+ Artikel

"Das Schlimmste ist, dass man zu viel nachdenkt"

Yvonne Götze ist die Badebetriebsleiterin in Aukrug. Im kurzen Neoprenanzug steht sie jetzt neben Göttsch im Wasser und gibt ihm Tipps. Unermüdlich schwimmt er die 20 Meter lange Bahn auf und ab. Bis zur Rutsche und zurück. „Schwimmflügel hat er nicht gekriegt“, sagt Götze schmunzelnd. Aber am Anfang sei der Politiker noch mit zwei Schwimmnudeln unter den Armen und einem Brett unterwegs gewesen. „Da haben wir die Beinbewegungen trainiert und gesehen, wie viel Auftrieb die bringen.“

Inzwischen ist er nur noch mit einer Nudel im Wasser. „Ich war in den ersten Stunden ziemlich verkrampft und habe die Koordination mit den Beinen nicht hingekriegt“, sagt Göttsch. „Das Schlimmste ist eigentlich, dass man zu viel nachdenkt. Ich hatte im Kopf so eine Sperre drin, dass das Wasser mich nicht trägt.“

Erwachsene brauchen doppelt so lange zum Lernen wie Kinder

Das sei ein entscheidender Unterschied zum Unterricht mit Kindern, sagt Götze. Der Respekt vor dem Wasser sei bei Erwachsenen viel größer. „Kinder bewegen sich viel freier.“ Nach der ersten Stunde habe er gedacht, das werde nie etwas, sagt Göttsch. Inzwischen hat er die achte Stunde hinter sich und bewegt sich entspannt im 1,20 Meter tiefen Becken. „Ich schwimme schon wie Bruder Fisch“, sagt er lachend.

Seine Fortschritte sind laut Götze deutlich sichtbar. „Kinder brauchen im Schnitt zehn Stunden, bis sie schwimmen können, bei Erwachsenen dauert es etwa doppelt so lange“, so die 29-Jährige. „Bald kommt die letzte Nudel weg und dann gehen wir ins tiefe Becken.“ Sie schätzt, dass Göttsch spätestens nach der fünfzehnten Stunde so weit sei.

Zahl der Schwimmabzeichen nahm ab

Der Politiker will das Schwimmen nicht nur lernen, damit er im Urlaub mal richtig ins Meer oder den Pool gehen kann. „Ich kann mich doch nicht immer wieder im Landtag hinstellen und sagen, dass Schwimmenlernen für Kinder sehr wichtig ist und ich kann es selber gar nicht“, sagt der 55-Jährige. Gerade in einem Bundesland wie Schleswig-Holstein mit zwei Meeren sei Schwimmen eine lebensnotwendige Kompetenz. Das zeigten die Zahlen von Badetoten.

Nach wie vor können aber über die Hälfte der Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit nicht sicher schwimmen. Fast 20 Prozent der Grundschulen bieten aus verschiedenen Gründen keinen Schwimmunterricht an. Die DLRG nahm im vergangenen Jahr im Land 2176 Seepferdchen-Prüfungen ab, das waren 200 weniger als im Vorjahr.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder vom Schwimmkurs in Aukrug.

Jugend-Schwimmabzeichen machten 4639 Schleswig-Holsteiner, auch hier gab es einen Rückgang von 126 im Vergleich zu 2018. Dieses Jahr dürften die Zahlen noch niedriger ausfallen, weil aufgrund der Corona-Pandemie die Kurse abgebrochen werden mussten oder nicht starten konnten. Auch in Aukrug gibt es normalerweise drei Anfängerschwimmkurse mit jeweils 12 Kindern, die jetzt nicht stattfinden.

Keiner soll sich schämen, dass er nicht schwimmen kann

Göttsch will andere Erwachsene animieren, es ihm nachzumachen. „Man denkt ja, man blamiert sich“, sagt der CDU-Mann. Aber alle, denen er von seinem Sommerplan erzählt habe, hätten positiv reagiert. „Die haben gesagt: Respekt, dass du dich traust, das in Angriff zu nehmen.“

Sie habe schon häufiger Anfragen von Erwachsenen bekommen, die gerne schwimmen lernen wollten, sagt Götze. „Aber gekommen sind die am Ende doch nicht.“ Göttsch will das Seepferdchen schaffen. Dafür müsste er vom Beckenrand springen, 25 Meter schwimmen und in schultertiefem Wasser nach einem Ring tauchen.

„Er kriegt dann auch eine Urkunde und einen Aufnäher von mir. Ich hoffe, er näht sich den dann auch auf“, sagt Götze. Und danach heiße es: Dran bleiben. Denn die Fertigkeiten des Seepferdchens reichten nicht aus, um sicher zu schwimmen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.