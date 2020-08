Aukrug

„Ich war gut auf die Prüfung vorbereitet und hatte am Dienstag auch Topwetter“, sagt Hauke Göttsch. Ein bisschen aufgeregt sei er zwar vorher schon gewesen. „Aber ich habe die 25 Meter gut hingekriegt“, so Göttsch. „Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass mich das Wasser trägt.“

Wie berichtet, hatte der Politiker die Pause im Parlament genutzt, um im Freibad Aukrug endlich schwimmen zu lernen und wollte damit anderen Erwachsenen ein Vorbild sein, sich das auch im Alter zuzutrauen. 19 Stunden hat er bis zur Prüfung gebraucht.

Anzeige

Das Abzeichen kommt noch auf die Badehose

„Das Seepferdchen bringe ich zu meinem Patenkind, sie hat versprochen, mir das Abzeichen auf die Badehose zu nähen“, so der 55-Jährige. Beim Schwimmen will er dranbleiben, allerdings schließe das Freibad nun wegen Sanierungsarbeiten und er müsse woanders trainieren.

Weitere KN+ Artikel

„Mein Ziel ist es jetzt erst mal ein paar ruhige Bahnen ziehen zu können. Noch ist das ziemlich anstrengend, aber irgendwann soll ja der Punkt kommen, an dem das Entspannung ist.“ Im nächsten Sommer wolle er sich dann vielleicht den Freischwimmer vornehmen.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.