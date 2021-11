Hamburg

Erst die Obduktion habe ergeben, dass der tote Passagier mit dem Coronavirus infiziert war. Eigentlich muss jeder vor antritt eines Fluges eine vollständige Impfung oder einen negativen Test vorweisen. Wie der Mann unbemerkt mit einer Coronainfektion an Bord des Fluges gelangt ist, ist noch nicht bekannt und derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auch das Gesundheitsamt hat sich eingeschaltet. Bei allen Passagiere an Bord sowie dem Flugpersonal muss geprüft werden, wie viel Kontakt sie zu dem Infizierten hatten.

Mann starb völlig unbemerkt

Offenbar hat während des dreistündigen Fluges niemand an Bord den Tod 51-Jährigen bemerkt. Erst als sich dieser nach der Landung nicht von seinem Platz erhob, wurde sein Ableben von den Flugbegleiterinnen festgestellt. Dass der Mann bereits tot an Bord gebracht wurde, wird nach der Obduktion ausgeschlossen. Medienberichten zufolge soll der Mann aus Geesthacht kommen und an mehreren Vorerkrankungen gelitten haben.