Hemdingen/Itzehoe

Der Mann aus Baden-Württemberg habe bewusst den Tod eines anderen Menschen in Kauf genommen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Carsten Ohlrogge. Damit sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt.

Der Angeklagte stammt aus der Nähe von Offenburg in Baden-Württemberg und war am 20. Oktober 2018 in einer Rechtskurve frontal in ein entgegen kommendes Auto gerast. Der 64-jährige Fahrer starb im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Der Angeklagte überlebte nur leicht verletzt.

Der Mann soll vor Zeugen zugegeben haben, dass er sich umbringen wollte. Das bestreitet er jetzt.

Der Angeklagte befindet sich auf freiem Fuß. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

Von RND/dpa