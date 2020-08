Kiel

Es ist eine Kreuzfahrt ohne Landgang. „Uns gefällt das sehr gut. Wir sind eh nicht die Menschen, die im Urlaub viel Programm brauchen. Termine haben wir im Alltag schon genug“, sagt Hinrich Friedrichs. Der Milchbauer aus der Nähe von Kropp bei Schleswig schlendert mit seiner Frau Kirsten in der Abendsonne über das Oberdeck und genießt die Seereise. Angst haben beide nicht. „Man fühlt sich gut aufgehoben. So viel, wie hier an Bord desinfiziert wird, kann eigentlich nichts passieren“, sagt Kirsten Friedrichs. Beide sind erfahrene Kreuzfahrer. „Eigentlich wollten wir mit der ersten Reise am 31. Juli schon ab Kiel fahren. Als die abgesagt wurde, haben wir gleich auf diese Reise umgebucht“, berichtet Hinrich Friedrichs.

"Mit 60 Prozent Auslastung ist das okay"

„Das neue Konzept mit weniger Passagieren ist schon toll. Wenn es auch wirtschaftlich klappt, wäre das schön“, sagt Marion Tauschke, die mit ihrem Mann Ralph aus der Nähe von Berlin kommt. Auch sie sind Stammkunden, so wie fast alle Gäste an Bord. „Die Crew ist sehr aufmerksam und kümmert sich. Man merkt, dass es wichtig ist, dass diese Reisen funktionieren“, meint auch Ralph Tauschke. Auf einem vollen Schiff hätten sie aber nicht gebucht. „Mit 60 Prozent Auslastung ist das okay“, so Marion Tauschke.

Neue Regeln in vielen Bereichen

Probleme mit Corona-Regeln sieht an Bord keiner. „Ich habe hier noch keinen Maskenverweigerer getroffen. Es halten sich wirklich alle Passagiere an die Regeln“, berichtet Katarina Wippenhohn aus Bonn. Das neue Konzept der Kreuzfahrt sieht nicht nur Masken und Desinfektion vor. In den Restaurants gibt es keine Selbstbedienung mehr, pro Fahrstuhl dürfen nur vier Personen mit einem Mal fahren, alle Barhocker sind gesperrt.

Mehr Aufführungen, weniger Zuschauer

Im Theater wurde die Zahl der Aufführungen erhöht, die Sitze pro Aufführung drastisch gesenkt. Immerhin können dort Künstler überhaupt auftreten. „Das ist in dieser Zeit schon toll, überhaupt wieder vor Publikum agieren zu können, auch wenn die ersten Reihen alle leer sind“, sagt Travestie-Star Chris Kolonko.

Umstellen musste sich auch Kapitän Omar Caruana. Er fährt das 315 Meter lange Schiff jetzt überwiegend in „Schleichfahrt“. Für die Strecke von Kiel nach Oslo und zurück, benötigt er mit 40 Stunden fast die doppelte Zeit der Color-Line-Fähren.

Per Schleichfahrt nach Oslo

Mit der Schleichfahrt von acht bis zehn Knoten geht es in Richtung Oslo. „Wir fahren nur mit einem unserer vier Motoren“, sagt Caruana. Da die Liegezeit in Oslo von zehn auf zwei Stunden geschrumpft ist, bleibt mehr Zeit auf See.

Zu den Vorzügen, auf die Passagiere bei Kreuzfahrten in Corona-Zeiten ebenfalls verzichten müssen, gehören die Sauna und die Diskothek. Der Disco-Raum dient jetzt dem Gesundheitscheck mit dem Fiebermessgerät.

Crew kontrolliert die Regeln

Zur Prävention müssen an Bord in allen öffentlichen Räumen Masken getragen werden. Die Einhaltung der Abstandsregeln wird von speziell dafür abgestellten Crewmitgliedern überwacht. „Wir sind froh, dass wieder Gäste an Bord sind“, berichtet Gottfried Coelho, der indische Barkeeper. Die Pause sei sehr lang gewesen.

Den Start der deutschen Reedereien verfolgen auch andere Kreuzfahrtgesellschaften. So fahren auch auf der „Mein Schiff 1“ Mitarbeiter der US-Muttergesellschaft Royal Caribbean mit. Penibel studieren sie das Verhalten der deutschen Kreuzfahrer. Man will für den Neustart der Kreuzfahrt in den USA lernen.

Von Frank Behlling