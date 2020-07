Stockholm/Hamburg

Schweden will bis zum Sommer in zwei Jahren eine direkte Nachtzugverbindung zwischen Stockholm und Hamburg und von Malmö nach Brüssel einrichten. Bis spätestens zum 1. August 2022 sollen Nachtzüge fahren, teilte das schwedische Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Damit lebt eine alte Verbindung wieder auf: Bis 1994 gab es Nachtzüge vom Stockholm/ Oslo über die Vogelfluglinie nach Hamburg.

Mit den beiden Verbindungen wolle man eine klimafreundliche Alternative für Reisen in zentrale europäische Städte ermöglichen. Das Interesse am klimabewussteren Reisen unter den Schweden wachse, weshalb immer mehr von ihnen sowohl im Alltag als auch in den Ferien auf den Zug zurückgreifen wollten.

Die schwedische Regierung will für das Nachtzugangebot ins Ausland rund 400 Millionen Schwedische Kronen (rund 39 Mio. Euro) investieren - die höchste Investition in den Bahnverkehr seit langem.

Halten die Züge auch in Schleswig-Holstein ?

Wie „Dagens Nyheter“ berichtete, sollen die Züge täglich und ohne Umstieg auf den Strecken Stockholm-Hamburg und Malmö-Brüssel verkehren. Nach Hamburg soll die Reise demnach etwa elf Stunden dauern, nach Brüssel acht.

Alle Linien werden voraussichtlich durch Schleswig-Holstein fahren. Ein Halt ist bisher aber nur in Hamburg vorgesehen. Das Land Schleswig-Holstein steht den schwedischen Plänen positiv gegenüber. Deshalb werde sich das Land selbstverständlich für einen Halt in Flensburg und gegebenenfalls in Neumünster einsetzen, wenn die Schwedische Transportbehörde das Angebot auf die Schiene bringt, erklärte Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) im Januar.

