Kiel

Das Deckblatt ziert ein Bild mit losen Puzzlesteinen. Zu sehen sind darauf Grundschulkinder, eine glücklich lachende junge Familie und zufriedene Senioren, ein Traktor mitten in der Getreideernte und Windräder vor leuchtend blauem Himmel, eine wunderbar leere Autobahn und ein WLAN-Anschluss, ein Polizeiauto – und die Schleswig-Holstein-Flagge. Die Nord-CDU hat am Dienstag einen 132-seitigen Programmentwurf vorgestellt, mit dem die Partei in die Landtagswahl am 8. Mai 2022 ziehen will.

Der Landesvorstand hatte Anfang November bereits grünes Licht erteilt, und jetzt ist die Basis gefragt: Fehlt etwas? Die 18 000 Mitglieder wurden in einem Schreiben aufgefordert, Ergänzungsvorschläge zu machen und sich in den kommenden Wochen an Diskussionsveranstaltungen zu beteiligen – in Präsenz nach der 2G-Regel, damit ein Landesparteitag das Ergebnis Ende Januar endgültig festzurrt.

Stärkung von Deutsch und Mathematik an der Grundschule

„Wir sind Regierungspartei, und wir wollen Regierungspartei bleiben“, sagte der Vorsitzende der 24-köpfigen Programmkommission, Tobias von der Heide. Dazu seien Ideen „zunächst mal in der Breite“ gefragt, bevor man geeignete Kampagnenthemen herausfiltere. Bildung steht allerdings gleich an erster Stelle. „Wir werden in der ersten und zweiten Klasse jeweils eine zusätzliche Unterrichtsstunde einführen, die zur Stärkung der Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik eingesetzt werden soll“, heißt es. „In der dritten und vierten Klasse wollen wir die informatorische Grundlagenbildung und Medienkompetenz sowie kulturelle Bildung stärker berücksichtigen.“

Das Gymnasium solle als „Ort des Leistungsgedankens“ gestärkt und Informatik schrittweise verpflichtend ab Klasse 5 an allen weiterführenden Schulen eingeführt werden. Zur Programmkommission gehörte auch Bildungsministerin Karin Prien.

Weitere Schwerpunkte sind laut von der Heide Wohnungsbau, Verkehr, Digitalisierung im ländlichen Raum, die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, aber auch die innere Sicherheit. Ihr widmet der Entwurf neun Seiten. „Die Polizei verdient Respekt und genießt Vertrauen“, heißt es.

CDU bekennt sich zu Bürgern in Uniform

Zu ihrem Schutz und zur Deeskalation solle im Landespolizeirecht der Einsatz von Bodycams auch in Wohnungen zugelassen werden. Der Rund-um-die-Uhr-Dienst der Polizei werde weiter ausgebaut und „gesundheitsschonend“ gestaltet. Führungsaufgaben solle auch in Teilzeit ermöglicht werden – dieser Passus trägt deutlich die Handschrift von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, ebenfalls Mitglied der Programmkommission.

Von der Heide betonte, dass sich die CDU insgesamt zu Bürgern in Uniform bekenne und unter anderem ein öffentliches Gelöbnis für Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten einsetze. „Es wird keine andere Partei in Schleswig-Holstein geben, die das auf eine ähnliche Art und Weise macht.“