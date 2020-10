Kiel

Die SPD ist mit 16 231 Genossen (minus 1919) nach Angaben eines Sprechers sogar auf den niedrigsten Stand seit 1902 zurückgefallen. Die FDP ist dagegen stabil (rund 2600 Mitglieder). Kräftig zulegen konnten in den vergangenen zweieinhalb Jahren als einzige Partei die Grünen (plus 1703 auf 4586).

CDU und SPD machen gute Miene zur bösen Lage. „Die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen folgt dem üblichen Trend in wahlkampffreien Jahren und ist aktuell leicht rückläufig“, meint CDU-Landesgeschäftsführer Vitalij Baisel. „Wir freuen uns auf die kommenden Wahlkampfjahre, wenn sich die Menschen noch stärker mit politischen Positionen beschäftigen und sich aktiver politisch einbringen wollen.“ Gemeint ist damit nicht nur die Landtagswahl im Frühjahr 2022, sondern insbesondere die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein ein Jahr später. In den Monaten vor den Gemeinde- und Kreiswahlen können die größeren Parteien in der Regel zahlreiche Neu-Mitglieder begrüßen.

SPD kündigt eine "eigene Mitgliederkampagne" an

Auch in der SPD gibt es keine Spur von Selbstkritik. Im Gegenteil: „Wir sind stolz, dass uns so viele Mitglieder seit Jahrzehnten die Treue halten“, sagt SPD-Chefin Serpil Midyatli. Trotzdem wolle man natürlich alle Altersgruppen in der SPD. „Dafür wird 2021 entscheidend“, meint Midyatli mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst. „Im letzten Bundestagswahljahr 2017 haben wir allein in Schleswig-Holstein mehr als 300 Mitglieder unter 35 Jahren dazugewonnen – das ist wieder das Ziel.“ Für den Mitgliederzuwachs hatte damals der Hype um SPD-Chef Martin Schulz gesorgt. Midyatli kündigte für 2021 „eine eigene Mitgliederkampagne“ an. „Die wird zeigen, wie sehr sich die SPD Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren modernisiert und geöffnet hat.“

Ob CDU und SPD den Minus-Trend umkehren können, ist fraglich. Hauptgrund: Beide Parteien sind so überaltert, dass – statistisch gesehen – in den nächsten Jahren zahlreiche Mitglieder sterben werden. Die Mitglieder der Nord-CDU sind im Durchschnitt 61 Jahre alt, die der SPD sogar 64 Jahre. Frischer ist die FDP: Ihre 2604 Mitglieder sind im Schnitt 54,02 Jahre alt. Der Durchschnitts-Grüne ist sogar nur 53 Jahre.

Mitgliederschwund: Liegt es an den finanziellen Belastungen in der Corona-Krise ?

Die FDP zieht mit Blick auf die Mitgliederentwicklung eine gemischte Bilanz. „Erfreulicherweise sind unter den Neumitgliedern der FDP Schleswig-Holstein zunehmend auch junge Menschen“, berichtet Parteichef Heiner Garg. „Das zeigt uns, dass auch die jüngere Generation Politik aktiv mitgestalten will.“ Aber: „Wir stellen leider auch fest, dass die Zahl der neugestellten Mitgliedsanträge in den letzten Monaten rückläufig ist.“ Die genauen Gründe würden derzeit untersucht. „Aber wir vermuten, dass sich viele Menschen aufgrund ihrer persönlichen wirtschaftlichen Situation derzeit zurückhaltend verhalten und keine neuen Mitgliedschaften abschließen wollen, die sie unter Umständen finanziell belasten könnten.“

Diese Erfahrung machen die Grünen nicht. „Besonders freut mich, dass sich unser Mitgliederwachstum auch in Corona-Zeiten fortsetzt“, jubelt Landeschef Steffen Regis. Vielen Menschen gehe es nicht nur um den Klimaschutz, sondern genauso um ein solidarisches Miteinander in der Corona-Krise und den entschiedenen Widerstand gegen die Antidemokraten von rechts.

Wenig Grund zum Feiern hat der SSW. Die Partei der dänischen Minderheit und Friesen ist leicht geschrumpft, und zwar seit Frühjahr 2018 um 200 auf 3300 Mitglieder. Die Linke hat im Norden gut 1200 Mitglieder, bei der AfD waren es vor den jüngsten Turbulenzen und dem Ende der Landtagsfraktion rund 1000.

