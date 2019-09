Michael Michalsky: Ein Paradiesvogel aus Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Herr Michalsky, nervt es Sie eigentlich, immer auf ihre dörfliche Vergangenheit angesprochen zu werden?

Michael Michalsky: Ich bin der, der ich geworden bin, weil ich in Meddewade im Kreis Stormarn aufgewachsen bin. Warum soll man seine Wurzeln verleugnen? Ich hatte eine glückliche Kindheit auf dem Land. Aber ich wusste schon früh, dass ich meine Heimat verlassen muss, um meinen Traum zu verwirklichen. Mich stört es nicht, über meine Herkunft zu sprechen. Sie ist ein Teil von mir. Das beschreibe ich übrigens auch sehr detailliert in meinem Buch „Lass uns über Style reden“. Außerdem hoffe ich, dass ich damit vielleicht anderen jungen Menschen auf dem Land Mut machen kann, auch ihre Träume zu verfolgen.

Wann haben Sie eigentlich angefangen, sich für Mode zu interessieren?

Ich habe mir schon immer meine Kleidung selbst ausgesucht, seit meiner Einschulung.

Und davor hatte Ihre Mutter Sie eingekleidet?

Meine Mutter hat mich nie eingekleidet. Aber meine Eltern haben schon versucht, Einfluss zu nehmen, da sie meine Kleidung bis zu einem bestimmten Alter natürlich bezahlt haben. Das ist ihnen aber fast nie gelungen, denn ich hatte schon immer eine klare Vision davon, wie ich aussehen mochte.

Ich stell mir da den kleinen Michael Michalsky in Pullunder und karierten Stoffhosen vor.

Sie haben aber echt komische Vorstellungen. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Pullunder besessen. Meine Eltern sind außerdem eher vom Rock’n‘Roll geprägt. Sie hätten mir solche Kleidung nie gekauft.

Gab es im Dorf irgendetwas, das Sie modisch inspiriert hat?

Auf jeden Fall! Alle zwei Wochen kam der Bücherbus in unser Dorf. Dort habe ich mir alle Bücher bestellt, in denen ich Inspiration finden konnte. Das waren Bücher zum Thema Mode, Architektur, Kunst oder Fotografie. Wenn mich ein Thema besonders interessiert hat, dann habe ich alles, was ich dazu in die Finger bekommen habe, innerhalb kürzester Zeit verschlungen.

Ein echter Tausendsassa Geboren wurde der deutsche Modekönig in Göttingen. Aber aufgewachsen ist Michael Michalsky in der „Pampa“, womit er die 900-Seelen-Gemeinde Meddewade im Kreis Stormarn meint. Hier fuhr er mit dem Hollandrad ins Kino, war Stammkunde im Bücherbus, der regelmäßig die Dörfer abklapperte, und teilte Zeitungen aus. Nach dem Abitur in Bad Oldesloe studierte er in London am „College of Fashion“. Kurz vor der Abschlussprüfung ging er einen Deal mit Gott ein. „Lass mich das schaffen, dann mach‘ ich was Wohltätiges“, versprach er. Als er das Diplom in der Hand hatte, arbeitete er deshalb eine Zeitlang im Sterbehospiz für Aidskranke. Dann folgten Jahre bei der Jeansfirma „Levi’s“, später ging er zu „ Adidas“. 2006 gründete Michael Michalsky sein eigenes Mode- und Lifestyle-Unternehmen in Berlin. Er designte Gehäuse für MP3-Player der Firma Sony und die Einrichtung der Bar im Berliner Marriott Hotels.

Wo haben Sie als Teeny Ihre schräge Mode herbekommen? Oder haben Sie selbst geschneidert?

Ich bin am Wochenende oft mit dem Zug von Bad Oldesloe nach Hamburg gefahren. Dort bin ich in alle Läden rein, die in meinen Augen cool waren. Aber ich habe nie sofort gekauft, sondern mir immer lange überlegt, welches Teil ich wirklich haben möchte. Und dann habe ich jedes Wochenende aufs Neue gehofft, dass mein Lieblingsteil auch noch im Ausverkauf da hängt. Außerdem habe ich selbst genäht oder die Mutter meiner Freunde gefragt, von denen ich wusste, dass sie gut nähen können. Als ich dann endlich 16 war, bin ich zweimal im Jahr nach London gereist, um die Sachen zu kaufen, die es in Deutschland nicht gab. Das waren Kleidungsstücke von meinen damaligen Lieblingsdesignern, wie zum Beispiel Vivienne Westwood.

Michael Michalsky als Paradiesvogel im Klassenzimmer...

(lacht) Ich habe mich damals nie als Paradiesvogel gesehen, sondern als jemand, der Spaß an Mode hat. Mein gewagtestes Outfit stammt aber sicher aus den 80er Jahren. Zu der Zeit hat Designer Jean-Paul Gaultier, den ich vergöttert habe, lange Röcke für Männer herausgebracht. Ich fand das so sensationell und neu, dass ich es sofort als Inspiration für mein eigenes Styling entdeckt habe. Von da an bin ich also öfter mal im langen Rock zur Schule gegangen.

Wie sind die anderen damit umgegangen?

Mir war es schon immer egal, was die anderen davon halten, wie ich mich kleide. Mein Freundeskreis hat mich für mein Modegespür sehr geschätzt, denn ich wusste immer vor allen anderen, was bald Trend sein wird. Davon haben die anderen sich oft inspirieren lassen.

Haben sie als Jugendlicher gejobbt, um sich ausgefallene Mode leisten zu können?

Klar. Mit 15 Jahren habe ich Markenkleidung für mich entdeckt und einen sehr exklusiven Geschmack entwickelt. Mein erster Job war es, Zeitungen bei uns im Dorf auszutragen. Eine Zeitlang habe ich auch Einkaufswagen vor einem Supermarkt zusammengeschoben. Als ich dann endlich 16 wurde, habe ich in den Ferien bei uns im Dorf in einer Großbäckerei gejobbt. Acht Stunden am Tag habe ich riesige Brotlaibe in einer Schneidemaschine zu portionierten Brotscheiben für Supermarktketten verarbeitet. Der Job war hart, zum Teil hat mir das Brot die ganzen Unterarme zerkratzt, aber er war super bezahlt. Den Verdienst habe ich dann genommen, um meine Reisen nach London zu finanzieren.

Sie waren auch mal Schlafwagenschaffner. Ist das für einen kreativen Menschen nicht sterbenslangweilig?

Das war der beste Schülerjob, den ich je hatte! Freitagmittag ging es in Hamburg los. Der Zug fuhr dann entweder nach Österreich, in die Schweiz oder nach Norditalien. Sonntagmittag war ich wieder zurück zu Hause. Der Job wurde irre gut bezahlt, und ich hatte so die Möglichkeit beim Zwischenstopp, zum Beispiel in Italien, noch shoppen zu gehen.

In Kiel eröffnet demnächst die Billig-Modekette Primark. Top oder Flop? Kann Mode auch politisch sein?

Mode kann auf jeden Fall politisch sein. Sie ist immer Ausdruck und Spiegel der Gesellschaft. Auch ich als Designer bin sehr beeinflusst von dem, was in der Welt passiert. Die Message meiner letzten Fashion Show war auch politisch. Die Kollektion hatte den Titel „Brothers & Sisters“, weil ich der Meinung bin, dass wir wieder mehr zueinanderstehen müssen und sich zurzeit viele Errungenschaften der Vergangenheit, politische oder auch gesellschaftliche, eher wieder umkehren. Zu der Frage nach der Fast-Fashion-Modekette: Diese Ketten sorgen dafür, dass es sich heute eigentlich jeder leisten kann, die wechselnden Modetrends mitzumachen. Ich für meinen Teil schätze aber Qualität. Wenn man beispielsweise einen Couture-Blazer kauft, hält der wahrscheinlich ein ganzes Leben. Natürlich bezahlt man dafür erst einmal mehr, und ich weiß auch, dass solche Produkte für viele Menschen unerreichbar sind. Es ist und bleibt eine Investition. Meine Couture-Kollektion, die in reiner Handarbeit hier in Berlin entsteht, die ist praktisch mein Gegenentwurf zu Fast Fashion.

Ihr Kollege Guido Maria Kretschmer hat kürzlich eine Modezeitschrift auf den Markt gebracht. Wäre das was für Sie? Wovon träumen Sie noch?

Ich habe noch viele Träume. Ich möchte zum Beispiel gerne noch viel mehr Interior-Design-Projekte machen. Ich träume davon, dass die Marke „ Michalsky“ irgendwann zu einer kompletten Lifestyle-Marke wird und es ein ganzes Kaufhaus mit meinen Produkten gibt. Und ganz besonders träume ich davon, die Uniformen der Lufthansa-Flugbegleiter/innen und -Piloten mal neu zu designen. Die könnten einen neuen Look gut vertragen.

Vermissen Sie etwas aus oder in Schleswig-Holstein? Leben ihre Eltern noch hier?

Meine Eltern leben noch in Schleswig-Holstein, besuchen mich aber häufig und regelmäßig in Berlin. Wenn ich doch einmal zu ihnen fahre, fällt mir jedes Mal wieder auf, wie anders das Licht dort ist und wie schön auch der Wind dort sein kann.

