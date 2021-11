Kiel

Wer sich gegen Grippe impfen lassen möchte, geht dafür normalerweise zum Hausarzt. Ein Pilotprojekt der Krankenkasse AOK Nordwest und des pharmazeutischen Großhändlers Gehe ermöglicht es AOK-Versicherten ab sofort, dies auch in ausgewählten Apotheken zu tun. „Damit bieten wir als erste gesetzliche Krankenkasse in Schleswig-Holstein unseren Versicherten eine zusätzliche Möglichkeit, sich gegen die Virusgrippe Influenza impfen zu lassen“, so AOK-Landesdirektorin Iris Kröner.

Ziel des auf drei Jahre angelegten Modellvorhabens sei es, die Grippe-Impfquoten deutlich zu erhöhen, so Gehe-Geschäftsführer Andreas Thiede. Erfahrungen in anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Frankreich, Schweiz oder Großbritannien hätten gezeigt, dass das funktionieren könne.

Influenza-Impfquoten liegen weit unter den Zielvorgaben

Wünschenswert ist laut Weltgesundheitsorganisation bei Über-60-Jährigen eine Quote von 75 Prozent. In Deutschland wurde in der Saison 2019/20 nur ein Wert von 38,8 Prozent erreicht. In Schleswig-Holstein lag die Quote zuletzt bei knapp 44 Prozent. „Wir wollen in den Apotheken vor Ort einen niederschwelligen Zugang vor allem auch für Menschen anbieten, die keinen Hausarzt haben oder diesen nur selten aufsuchen. Das sollte doch im Interesse aller sein“, so Kröner.

Mediziner raten vor allem Risikogruppen zum Grippeschutz

Diesen Herbst und Winter sei der Schutz gegen Influenza wichtiger denn je, weil die Menschen nach den monatelangen Corona-Beschränkungen anfälliger für Grippeviren geworden seien. Um einer Überlastung des Gesundheitssystems vorzubeugen, raten Mediziner vor allem Risikogruppen, sich die Immunisierung gegen Influenza verabreichen zu lassen. Möglicherweise kann das Angebot auch Arztpraxen entlasten, die sehr mit Corona-Auffrischimpfungen beschäftigt sind.

„Die Apotheken sind startklar und freuen sich auf diese neue Aufgabe“, so Thiede. Das 2020 in Kraft getretene Masernschutzgesetz erlaubt, dass Apothekerinnen und Apothekern im Rahmen von regionalen Modellvorhaben Erwachsene gegen Grippe impfen dürfen. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein sah die Entscheidung kritisch. Sie hält Impfungen für eine originär ärztliche Aufgabe, zu der auch eine Anamnese und der Ausschluss von akuten Erkrankungen und Kontraindikationen gehört.

Volljährige AOK-Versicherte können sich die Spritze mit dem Grippeschutz in einer Apotheke geben lassen, Schwangere sind ausgenommen. Impfen lassen dürfen sie sich zudem nur Personen, die keine akute Infektion oder Fieber haben.

Bei dem Pilotprojekt machen unter anderem Apotheken aus Kiel, Eckernförde, Gettorf, Rendsburg, Schönkirchen und Schwentinental mit.

Eine Liste der teilnehmenden Apotheken finden Sie unter https://gehe-akademie.de/pages/impfkampagne