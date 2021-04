Modellregion Innere Lübecker Bucht: Neuer Starttermin in Sicht?

Lübeck

Barfuß durch den weißen Sand am Timmendorfer Strand spazieren, mit einem Fischbrötchen in der Hand durch Neustadt in Holstein bummeln, in Scharbeutz zwischen den Sanddünen abtauchen und die Seele baumeln lassen – auf all das müssen Urlauber noch warten. Und auch die 300 teilnehmenden Betriebe in der Modellregion Innere Lübecker Bucht hängen weiter in der Warteschleife. Der Start des Tourismusprojekts wurde zuletzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun aber zeichnet sich eine Perspektive ab.

Am Mittwoch hätten sich Kreisverwaltung und Touristiker zum Austausch getroffen, berichten die „Lübecker Nachrichten“. Zwar sei dabei kein neuer Starttermin festgelegt worden, aber eine Art Fahrplan. Am kommenden Mittwoch, 5. Mai, sei ein Treffen mit Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) geplant, so Joachim Nitz, Geschäftsführer der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH. „Wir wollen die nächste Woche noch abwarten. Frühester Termin für einen Start ist der 8. Mai“, wird Sager in dem Bericht zitiert. Dass nun ein Samstag statt eines Montags als Startdatum angeben wird, hänge mit der Vermietung von Ferienwohnungen zusammen: Samstag ist An- und Abreisetag.

Starttermin hängt vom Infektionsgeschehen ab

Urlaubswillige sollten dennoch nicht gleich die Koffer packen. Der 8. Mai stehe keinesfalls als Starttermin fest. Das Projekt, bei dem Tourismus unter Pandemiebedingungen getestet werden soll, könne nur beginnen, wenn etwa die Corona-Fallzahlen sowie die damit zusammenhängende Auslastung der Gesundheitsämter es zuließen. Aktuell liegt der Inzidenzwert im Landkreis Ostholstein laut Robert-Koch-Institut bei 84,8. Als die Region den Start zuletzt verschoben hatte, stand er bei 76,8.

RND/cs