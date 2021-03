Kiel

Nach Angaben des Kieler Innenministeriums sollen in ausgewählten Regionen Lockerungen ab dem 19. April zugelassen werden. Ein strenges Testregime sowie eine digitale Nachverfolgung der Besucherströme gehören ebenso zu den Voraussetzungen wie eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz informierte am Donnerstag über die genauen Konditionen im Bereich Tourismus. Jetzt soll es auch um Kultur und Sport gehen. Dazu geben Bildungsministerin Karin Prien und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) am Nachmittag genauere Details bekannt.

Kiels Generalintendant Daniel Karasek hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass das Theater Kiel an einem Konzept für ein Pilotprojekt arbeite, um Vorstellungen im eingeschränkten Rahmen wieder zu ermöglichen.

Prien: "Kulturszene extrem belastet"

Die Kultur brauche nicht nur finanzielle Hilfe, sie müsse auch gesehen werden, sagte Prien am Vormittag im Landtag. Solche Modellprojekte - ermöglicht von den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen für Gebiete mit nicht so hohen Corona-Zahlen und geknüpft an strikte Bedingungen - seien ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung der Kultur. Die Künstler warteten sehnsüchtig auf Auftritte und die Kulturinteressierten darauf, Veranstaltungen besuchen zu können. Weitere Angaben zu den geplanten Modellprojekten machte die Ministerin noch nicht.

Die Pandemie habe die Kulturszene extrem belastet, sagte Prien. „Als Landesregierung nehmen wir unsere Verantwortung wahr und schützen die kulturelle Vielfalt unseres Landes, wo immer das möglich ist.“ Insgesamt habe der Landtag für die Kultur bisher gut 46 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Etwa 13,5 Millionen Euro seien noch nicht fest verplant und könnten in weitere Hilfsprogramme fließen.