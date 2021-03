Bisher war bei den möglichen Lockdown-Lockerungen nur vom Tourismus die Rede. Jetzt werden ab 19. April auch wieder Veranstaltungen in Sport und Kultur zugelassen – zumindest in Modellprojekten. Das kündigten Kultusministerin Karin Prien und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack an. Antworten auf die wichtigsten Fragen.