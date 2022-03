Mögliche Helfer von Hartmut F.: Wer kannte die Mordpläne des Zahnarztes?

Kiel

Hatte Hartmut F. bei der Vorbereitung seiner Taten Helfer und Mitwisser? Dies ist eine der zentralen offenen Fragen im Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder aus Westensee. Konkret geht es darum, wer dem Zahnarzt einen Termin bei Thomas von der Wehl, dem Kieler Familienanwalt seiner später getöteten Frau, besorgte.

Denn Hartmut F. hatte den Kieler Anwalt womöglich als weiteres Ziel im Visier (wir berichteten). Er war unmittelbar nach den Todesschüssen in Dänischenhagen und Kiel in der Nähe der Kanzlei geortet und gesehen worden – zu diesem Zeitpunkt noch mit einer Pistole bewaffnet.

Zudem bleibt bislang unklar, wer Hartmut F. wenige Tage vor den Taten am 19. Mai 2021 zur Autovermietung begleitete, als sich der Zahnarzt sein späteres Fluchtauto besorgte. Wenn es neue Erkenntnisse zu den offenen Fragen gebe, würden diese aber in einem neuen Ermittlungsverfahren aufgegriffen, heißt es seitens der Kieler Staatsanwaltschaft.

Frage der Terminvergabe am Donnerstag Thema vor Gericht in Kiel

Dennoch wird die offene Frage der Terminvergabe in der Kieler Kanzlei am Donnerstag auch vor dem Kieler Landgericht erörtert. Im Fokus steht dabei die Terminnotiz, die bei Hartmut F. nach seiner Festnahme gefunden wurde. Auf dem Zettel ist ein Termin für den 20. Mai 2021 um 11 Uhr unter dem Namen „Müller“ in der Kanzlei von der Wehl notiert.

Doch den Termin für den 20. Mai vereinbarte Hartmut F. offenbar nicht selbst. Seine Angestellte habe sich mit Blick auf die Terminvereinbarung an jemanden mit vollem Haar, grau oder blond, erinnern können, sagte Anwalt von der Wehl am Dienstag im Zeugenstand aus. Eine Beschreibung, die nicht auf den Zahnarzt aus Westensee zutrifft. Dass ein mutmaßlicher Helfer noch frei herumlaufe, mache ihm schon Sorgen, sagte von der Wehl im Gespräch mit den Kieler Nachrichten.

Freunde von Hartmut F. gaben an, nichts von den Mordplänen gewusst zu haben

Seine Angestellte soll am Donnerstag vom Gericht zu ihrer Erinnerung an die Terminvergabe befragt werden. Gleiches gilt für den Zeugen, der Hartmut F. am 19. Mai in der Nähe der Kieler Kanzlei gesehen haben soll.

Die Frage nach der Begleitung zur Autovermietung bleibt bislang ebenso ungeklärt. Am zweiten Verhandlungstag waren zwei Freunde von Hartmut F. zu dieser Situation befragt worden. Einer soll die Tatwaffe aus Dänischenhagen zerlegt und weggeworfen haben, will von den Mordplänen des Zahnarztes aber nichts gewusst haben.

Der andere Freund kaufte dem Zahnarzt GPS-Peilsender, mit denen er dann seine Ehefrau überwachte. Von der Nutzung der Sender habe er keine Kenntnis gehabt, hatte der Zeuge vor Gericht erklärt. Beide Freunde gaben an, nicht mit Hartmut F. bei einer Autovermietung gewesen zu sein.

Jan Kürschner, Anwalt der Nebenklage, hält die Aussagen beider Zeugen nicht für glaubhaft. Mit Blick auf die bei Hartmut F. gefundene Terminnotiz für den 20. Mai sagt er: „Besonders bei dieser Terminvereinbarung kann es nicht anders sein, als dass man dem Angeklagten bei seinen Mordplänen helfen wollte.“ Die offenen Fragen seien auch eine Belastung für die Angehörigen. „Für die Hinterbliebenen ist es schwer zu ertragen, dass der Angeklagte Helfer hatte“, sagt Kürschner.