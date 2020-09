Kiel

In der vergangenen Grippesaison ließen sich laut der Kassenärztlichen Vereinigung 423.323 Menschen in Schleswig-Holstein gegen Grippe impfen. In diesem Jahr dürfte die Zahl derjenigen, die sich eine Spritze geben lassen möchten, höher ausfallen. „Wegen der Sars-CoV-2-Pandemie wird weltweit von einer steigenden Nachfrage ausgegangen“, sagt Thomas Friedrich, Geschäftsführer des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein. „Wie viele Personen sich aber tatsächlich impfen lassen werden, ist ungewiss.“

Politiker und Institutionen hatten dazu geraten, sich den Influenza-Schutz zu besorgen. Zwar hat die Grippeimpfung keinen Einfluss auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus, sie kann aber verhindern, dass Menschen aus Risikogruppen sich beide Infektionen gleichzeitig zuziehen und mit einem schwereren Krankheitsverlauf kämpfen müssen. Es würde nicht nur das Gesundheitssystem entlasten, wenn möglichst wenig Grippepatienten in Krankenhäusern landeten, Behörden und Ärzte wären auch mit weniger falschen Verdachtsfällen beschäftigt, weil sich die Symptome von Influenza und Covid-19 ähneln.

Bundesweit haben Ärzte mehr Impfstoff gegen die Grippe bestellt. „Im vergangenen Jahr wurde nicht der gesamte Impfstoff abgerufen, gleichwohl wurde gemessen an der Gesamtmenge des letzten Jahres ein Fünftel mehr geordert“, berichtet KVSH-Sprecher Nikolas Schmidt in Bezug auf Schleswig-Holstein. Dennoch empfiehlt die Kassenärztliche Vereinigung wie die Ständige Impfkommission, dass zunächst alle Risikogruppen – wie chronisch Kranke, Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und Beschäftigte im Gesundheitswesen – geimpft werden und erst danach andere Personen.

Grippe : Ältere Menschen lassen sich eher impfen

Bei den Über-65-Jährigen lag die Impfquote in Schleswig-Holstein laut KVSH zuletzt bei 60 Prozent. Um wie viel höher die Quote nun sein werde, lasse sich nicht seriös voraussagen, so Schmidt. „Die Erfahrung zeigt, dass ältere Menschen eher bereit sind, sich impfen zu lassen.“ Die Weltgesundheitsorganisation fordert, dass eine Quote von 75 Prozent bei den Risikogruppen erreicht werden sollte. Bislang liegt sie aber deutlich niedriger. Bei Personen über 60 Jahren wurden zuletzt nur etwa 35 Prozent erreicht und bei Menschen mit chronischen Grundleiden 20 bis 50 Prozent.

Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und andere Institutionen sich zuletzt für flächendeckende Impfungen ausgesprochen haben, stellt die Hausärzte vor ein Dilemma. „Wir sprechen nur Patienten aktiv auf die Impfung an, die zu einer Risikogruppe gehören, wie Menschen mit Diabetes oder Herzkranke“, sagt Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein.

Wenn ihn aber Patienten um den kleinen Piks bitten, verwehre er ihnen den Grippeschutz auch nicht, solange der Impfstoff noch reiche. Das könne er sonst nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Er geht aber davon aus, dass es im November mit den Dosen knapp werden könnte. „Wenn der Impfstoff weg ist, ist er weg.“

Grippe-Impfstoff ging bereits 2018 aus

Die Produktion für Grippe-Impfstoff beginnt im Frühjahr und dauert drei bis vier Monate. Zum Saisonstart im September wird dann Charge für Charge durch das Paul-Ehrlich-Institut geprüft und für den Markt freigegeben. „Möglichkeiten nachzusteuern gibt es so gut wie nicht“, sagt Friedrich. Die Hersteller produzierten nur so viel, wie sie sicher sein können, auch verkaufen zu können.

Die schleswig-holsteinischen Ärzte, Krankenkassen und Apotheken hätten ihre Hausaufgaben zwar gemacht und frühzeitig so viel Impfstoff vorbestellt wie noch nie. „Eine solche konzertierte Aktion hat es aber nicht allen Bundesländern gegeben.“ Geänderte Rahmenvorgaben der Politik hätten in anderen Ländern zu Verunsicherungen geführt und rechtzeitige verbindliche Bestellungen verhindert. „Nun fürchten wir, dass es zu unseren Lasten zu Umverteilungen kommen könnte. Erste Hinweise sprechen dafür“, so Friedrich.

Im November 2018 war der Grippe-Impfstoff im Norden schon einmal ausgegangen, damals durften Dosen aus dem EU-Ausland bezogen werden. Die gesetzlichen Voraussetzungen gebe es dafür, falls es erneut zu einem solchen Szenario kommen sollte. „Inwieweit bei Bedarf noch ein Einkauf aus anderen Ländern realisierbar sein wird, ist schwer einzuschätzen, aber in nennenswerten Menge eher unwahrscheinlich“, sagt Friedrich.

