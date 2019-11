Haushaltslücke trotz Steuerplus

Das sah schon einmal düsterer aus. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat am Dienstag ihre November-Steuerschätzung vorgelegt, wonach das Land in diesem Haushaltsjahr ein Plus von 59 Millionen Euro erwartet. Warum sie das Geld in einer Rücklage parken will, erläuterte sie im KN-Interview.