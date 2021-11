Kiel

Monika Heinold (Grüne) will Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein werden. Im persönlichen Interview verrät die Spitzenkandidatin, wie sie wurde, was sie ist.

Frau Heinold, in diesem Gespräch geht es nicht um die Kassenlage des Landes, sondern um die Kassenwartin. Sie stammen aus Ost-Westfalen, genauer aus Gütersloh.

Monika Heinold: In Gütersloh bin ich nur geboren. Mein Vater, der in der Verlagsbranche tätig war, und meine Mutter, eine gelernte Erzieherin, damals hieß es Kindergärtnerin, sind mehrfach umgezogen. Ich habe einige Jahre in Hamburg gelebt und bin als Neunjährige mit meinen Eltern in den Kreis Segeberg gezogen, nach Hardebek, einem Ort mit rund 500 Einwohnern. Insofern bin ich sehr dörflich aufgewachsen, in einer alten Schule mit einem großen Garten.

Das klingt ein bisschen nach Bullerbü?

Stimmt. Ich bin mit viel Freiheit groß geworden. Im Sommer waren zehn bis zwölf Kinder aus dem städtischen Bereich bei uns und haben Urlaub gemacht. Wir hatten Esel, Hund, Katze, Pferd, Ziege Hühner, eigentlich alles, was zwei bis vier Beine hat.

Monika Heinold, hier im Alter von 13 Jahren, mit Esel "Mausi". Bild aus dem privaten Fotoalbum, zur Verfügung gestellt durch Bündnis90/Die Grünen. Quelle: privat/hfr

Wie hat es Ihnen in der Schule gefallen?

Zuerst gut. Ich bin in Hamburg eingeschult worden und hatte Loki Schmidt als Lehrerin. Das war eine schöne Zeit. In Schleswig-Holstein bin ich auf die Grundschule in Brokstedt gegangen. Ich hatte dort viel Spaß und erinnere mich noch gern an die Rechenwettbewerbe. Ich war schon immer zahlenaffin und gehörte mit meinem Klassen-Kameraden Clemens Preine zu den besten Rechnern. Darüber reden wir noch heute, wenn ich Clemens auf Veranstaltungen der kommunalen Spitzenverbände treffe. Er ist inzwischen Bürgermeister von Brokstedt.

*Und wie ging´s schulisch weiter?

Ich bin aufs Gymnasium gegangen, erst in Neumünster und dann in Bad Bramstedt. Ich habe mich dort aber nie richtig wohl gefühlt. Ich erinnere mich noch daran, dass wir in Bad Bramstedt mit dem Hinweis begrüßt wurden, dass wir die Elite der Stadt seien und uns auch so benehmen sollten. Das war nicht meine Welt.

Sie haben das Gymnasium vorzeitig verlassen?

Ja, mit der mittleren Reife. Ich habe dann in einer Kita in Neumünster das damals übliche Vorpraktikum als Erzieherin gemacht und bin mit 17 ein Jahr als Au Pair in die Nähe von London gegangen. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Im Anschluss habe ich die Ausbildung als Erzieherin abgeschlossen und in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Zugleich habe ich mit einem Studium geliebäugelt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was ist daraus geworden?

Ich hatte noch mein Fachabitur an der Fachschule für Sozialpädagogik in Schleswig gemacht und den Ehrgeiz zu studieren, weil ich eigentlich Lehrerin werden wollte. Ich hatte schon einen Studienplatz, aber eben auch 10.000 Mark gespart, um ein Jahr um die Welt zu reisen. Ich habe mich dann für die Weltreise entschieden und bin mit meinem damaligen Partner aufgebrochen.

Wie weit sind Sie gekommen?

Wir sind einmal um die Welt herum. USA, Tahiti, Neuseeland, Australien, drei Monate Südostasien und schließlich sind wir von Hongkong zu Fuß über die Grenze nach China. Das war abenteuerlich. Zum Schluss sind wir mit der Transsibirischen Eisenbahn über Moskau nach Ost-Berlin. Dort haben wir eine der schwierigsten Situationen erlebt. Wir haben es nur mit Mühe von Ost- nach West-Berlin geschafft.

Ein toller Trip

Die Entscheidung für die Weltreise habe ich nie bereut, weil ich unglaublich viel Lebenserfahrung gesammelt habe gerade in armen Ländern. Überbevölkerung, Umweltprobleme, das war prägend für mich.

Monika Heinold, 1983 an der chinesischen Mauer, zu diesem Zeitpunkt ist sie 24 Jahre alt. Bild aus dem privaten Fotoalbum, zur Verfügung gestellt durch Bündnis90/Die Grünen am 11.11.2021 Quelle: privat/hfr

Bald nach der Weltreise sind Sie Mutter geworden.

Die Reise war 1983/84. Mein erster Sohn kam 1986 zur Welt. Erst danach habe ich wie viele aus meiner Generation geheiratet. Dann kam der zweite Sohn. Inzwischen bin ich geschieden. Meinen Namen musste ich nicht ändern. Bei der Hochzeit hatte mein damaliger Mann einen Doppelnamen angenommen.

Das Studium war vom Tisch?

Der intensive Wunsch zu studieren, war nicht mehr da. Und dann kam die Politik. Ich habe mich umgeguckt. Meine Eltern waren in der SPD. Der Bau von Atomkraftwerken und das Waldsterben haben mich dann aber zu den Grünen geführt.

Die Öko-Partei war damals noch ein Bürgerschreck – oder?

Ich habe drei Erfahrungen gemacht. Erstens in meinem Dorf. Da hat der damalige Bürgermeister gesagt, er würde mit einer Grünen nicht reden. So waren die Zeiten damals. Ich habe zweitens bei den Grünen in Bad Bramstedt mitgearbeitet. Das waren extrem nette Leute. Und dann war da drittens die Landesebene, auf der sich einige Leute aus früheren K-Gruppen tummelten. Die waren ziemlich durchgeknallt. Mein erster Parteitag fing gar nicht erst an, weil sich Fundis und Realos über die Tagesordnung stritten. Da bin ich nach Hause.

Sie haben erste Erfahrungen im Segeberger Kreistag gesammelt.

Ja, ich bin dank Frauenquote in den Kreistag gekommen und habe gemerkt, dass mir die aktive Politik Spaß macht. Im Jugendhilfe-Ausschuss ist mir klar geworden, dass die Weichen in der Finanzpolitik gestellt werden. Deshalb habe ich die Finanzpolitik dann zu meinem Steckenpferd gemacht.

Vor 25 Jahren, 1996, sind Sie in den Landtag gekommen. Sie hätten auch in den Bundestag gekonnt. Wie kam`s?

Ich hatte Platz drei auf der Parteiliste für den Bundestag und Platz sieben auf der für den Landtag. Mit der Regierungsbildung in Schleswig-Holstein hatte ich die Möglichkeit, sowohl in Berlin als auch in Kiel nachzurücken, weil der Bundestagsabgeordnete Rainder Steenblock und die Landtagsabgeordneten Willi Voigt und Angelika Birk in das erste rot-grüne Kabinett in Schleswig-Holstein einzogen und ihre Mandate zurückgaben. Ich hatte also die Wahl, habe mich für den Landtag entschieden und es nie bereut.

Wieso Provinz und nicht Metropole?

Es gab mehrere Gründe. Meine Kinder waren noch nicht flügge und Berlin ist weiter weg als Kiel. Und in Schleswig-Holstein steht man in engem Kontakt mit den Menschen. Von Berlin aus ist das schwieriger und außerdem ist man stets von Leuten umgeben, die sich als extrem wichtig erachten. Ich mag es lieber norddeutsch bodenständig.

Ihr Lebensmittelpunkt ist aber nicht mehr Hardebek.

Ich lebe mit meinem Partner Stefan seit Jahren in Kiel. Meine Söhne haben studiert und beide einen Job. Und das Schönste: Ich habe vor einigen Wochen mein erstes Enkelkind bekommen, eine süße kleine Mariebelle.

Monika Heinold, Bild aus dem privaten Fotoalbum, zur Verfügung gestellt durch Bündnis90/Die Grünen am 11.11.2021 Quelle: privat/hfr

Herzlichen Glückwunsch. Und wie fühlen Sie sich als Oma?

Ich finde es schön. Alt fühle ich mich deshalb nicht. Emotionaler für mich sind eher runde Geburtstage. Als ich 30 wurde, hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt kurz vor Rente.

Jetzt sind Sie 62 und wollen Ministerpräsidentin werden. Warum?

Ich habe lange überlegt, ob ich aus der hauptberuflichen Politik ausscheide oder noch einen Schritt weiter gehe Richtung Staatskanzlei. Ich habe mich für die Politik entschieden, weil erstens Aminata Touré mir eine Doppel-Spitze vorgeschlagen hat und ich zweitens aus der Staatskanzlei eine Klima-Bundesregierung unterstützen möchte.

Sie machen also eine volle Legislaturperiode, fünf Jahre, weiter?

Wenn ich Ministerpräsidentin werde, mache ich die volle Legislatur.

… und wenn nicht?

Das schauen wir dann. Jetzt konzentriere ich mich auf mein Ziel, Ministerpräsidentin zu werden.

Übersetzt heißt das, wenn SPD oder CDU mehr Stimmen holen als die Grünen, ziehen Sie sich ins Privatleben zurück?

Nun mal langsam mit den jungen Pferden. Ich habe mich gerade dafür entschieden, weiter aktiv Politik zu machen und als Ministerpräsidentin zu kandidieren.

Schau´n wir mal. Langeweile droht so oder so nicht. Segeln Sie noch?

Unser Segelboot haben wir verkauft und uns ein Wohnmobil zugelegt. Wir waren damit im Sommer in Dänemark und haben wieder mal gemerkt, wie klein die Welt ist. Ein Schleswig-Holsteiner begrüßte mich auf einem Campingplatz und berichtete, dass er am Vortag im Nachbarort Robert Habeck getroffen hat. Ich habe Robert dann angesimst und seine Frau und er sind auf ihrer Radtour vorbeigekommen und wir hatten einen netten Abend.

Von Ulf Christen