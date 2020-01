Norden hinkt bei E-Mobilität hinterher

Kiel

Für die Grünen war 2019 ein erfolgreiches Jahr. Durch die Umweltschutz-Ikone Greta Thunberg und die „Fridays For Future“-Bewegung erhielt die Öko-Partei in Deutschland so viel Rückhalt wie nie zuvor. Aber welche Auswirkungen hat das auf die Politik in Schleswig-Holstein? Der Landeshauskorrespondent unserer Zeitung, Christian Hiersemenzel, sprach mit Monika Heinold, Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, über fehlende E-Autos in der Verwaltung, zu hohe Kosten für Privatleute und die Zukunftsperspektiven der Grünen.

Frau Ministerin, das vergangene Jahr 2019 stand voll und ganz im Zeichen der Klimakrise. Welche politischen Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Monika Heinold: Ich bin unglaublich froh, dass es den jungen Leuten auf der Straße gelungen ist, deutlich zu machen, dass sich unsere Gesellschaft verändern muss. Es hat selbst mich als Grüne wachgerüttelt, die ich nachhaltig seit Jahrzehnten unterwegs bin. Klimaschutz ist bei der täglichen Frage, was ich tun muss, um diese Gesellschaft nach vorne zu bringen, wieder nach oben geklettert.

Ist das auch bei Ihren beiden Koalitionspartnern von CDU und FDP angekommen?

Ja, bei uns allen. Wir haben im Koalitionsvertrag das Ziel verankert, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Das war richtig und musste so sein, weil wir sonst nicht zusammengekommen wären. Aber das war 2017 ein bisschen theoretisch und ist jetzt durch das Klimajahr 2019 mehr in den Fokus gerückt.

In der Verwaltung ist das beim Thema E-Mobilität alles andere als angekommen.

Richtig. Wir haben uns im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, bei 20 Prozent der neu beschafften Fahrzeuge auf Elektromobilität umzusteigen, und in diesem Jahr hat unsere GMSH auch vorbildlich 22 Elektrofahrzeuge beschafft. Aber in der Landesverwaltung als solche haben wir keins beschafft.

Also null Prozent?

Null Komma null. Hier müssen wir besser werden. Wir haben genau ermittelt, in welcher Behörde welches Bedarfsprofil vorhanden ist. In diesem Jahr wurden 69 Fahrzeuge beschafft, die sich zu etwa gleichen Teilen auf das Finanzministerium, das Innenministerium und das Justizministerium aufteilen. Mein Vorschlag an die Jamaika-Koalition ist, dass wir verstärkt mit Vorgaben arbeiten, um Elektromobilität auch als Land auf die Straße zu bringen.

Sie machen also Druck?

Sagen wir mal so: Ich erwarte, dass wir einen Gang zulegen. Die Freiwilligkeit der Bedarfsmeldung von unten funktioniert erkennbar nicht. Ich würde es nicht Druck, sondern mehr Verbindlichkeit nennen.

Woran liegt es denn, dass nichts beschafft wird? An Ignoranz?

Bei der theoretischen Erkenntnis gibt es eine große Ernsthaftigkeit. Es ist aber zugleich nötig, das eigene Verhalten umzustellen. Wenn ich Elektroautos nutze, muss ich mir Gedanken machen, wie weit ich fahren will, wann ich laden muss und wo ich eine Ladesäule finde. Da stecken wir noch in den Anfängen.

Es liegt auch am hohen Preis.

Deshalb wollen wir unsere eigene Kfz-Richtlinie so ändern, dass Landesbehörden, die sich vor Ort Elektrofahrzeuge beschaffen, die Differenz zum höheren Preis über unsere Impuls-Mittel kompensiert bekommen. Das soll also kein Hinderungsgrund mehr sein.

Wie viel Geld aus Impuls soll in Elektrofahrzeuge fließen?

Für Elektromobilität haben wir in Impuls 22 Millionen Euro reserviert. Ein Großteil davon wird in den Ausbau der Ladeinfrastruktur im gesamten Land fließen.

Die Landesregierung hat Vorbildcharakter. Fahren Sie privat ein E-Auto?

Wir haben zwei Autos, eines ist ein Elektroauto und überwiegend in der Nutzung. Das führt dazu, dass wir bei Wochenendausflügen prüfen, wo wir laden können. Wir haben gute Erfahrungen mit Eckernförde gemacht, an der Westküste muss man genau hinschauen. Aber auch nach Hamburg ist es gut machbar, da sind Ladesäulen. Schwierig ist die unterschiedliche Bezahlstruktur: Sie brauchen viele unterschiedliche Tankkarten. Aber wir sind gerne mit unserem Elektroauto unterwegs.

Lesen sie mehr zum Thema: E-Tankstellen im Norden

Für die meisten Verbraucher ist ein Elektrofahrzeug finanziell nicht zu stemmen.

Elektrofahrzeuge sind noch teurer. Wir selbst haben ein Leasingfahrzeug über einen Verein, der die Energiewende fördert, und sind da sehr zufrieden. Aber: Ja, Elektromobilität muss auch in der Anschaffung günstiger werden.

Und wir brauchen nennenswert mehr Ladesäulen.

So ist es. 22 Millionen Euro für Elektromobilität sind kein Pappenstiel. Jetzt hoffen wir, dass wir unser Ladesäulenkonzept zügig von der EU genehmigt bekommen, so dass wir die Fördermittel einsetzen können.

Die Landtagsfraktionen sind überwiegend konventionell unterwegs. Nur Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben hat ein Elektrofahrzeug angeschafft, allerdings aufgrund der nötigen Reichweite ein großes, teures. Ist das nicht Teil des Problems?

Entscheidend ist der CO2-Ausstoß. Wir müssen natürlich schauen, dass wir nicht nur die konventionellen Autos gegen E-Autos ersetzen, sondern auch bei Bus und Bahn vorankommen und zum Umstieg auf den ÖPNV motivieren. Wir haben aus dem fast fertigen Haushalt noch einmal fünf Millionen Euro zusätzlich für ÖPNV herausgeeist. Und dass für Bahntickets ab 1. Januar 2020 eine reduzierte Mehrwertsteuer gilt, ist eine positive Seite des neuen Klimapakets der Bundesregierung. Es wäre mir zu wenig, bei der Mobilitätswende nur über Elektrofahrzeuge zu reden.

Schärfen Sie gerade Ihr grünes Profil?

Die Bürger und Bürgerinnen finden es gut, dass ein Land mit positiver Energie regiert wird, obwohl erkennbar drei sehr unterschiedliche Regierungspartner mit unterschiedlichem Profil zusammenarbeiten. Ja, dafür ist es wichtig, dass wir Grüne immer wieder unser Profil schärfen.

Nach dem Wahlsieg der Grünen zur Europawahl in Schleswig-Holstein rückt der Chefposten in der Staatskanzlei in greifbare Nähe.

Der Chefposten in der Staatskanzlei ist mit Daniel Günther gut besetzt. Das soll bis zur Wahl 2022 auch so bleiben.

Der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen hat kürzlich gesagt, dass Günther kein Abo auf den Chefposten habe.

Das ist eine richtige Feststellung und Teil unserer Demokratie. Niemand hat ein Abo auf irgendetwas, zumindest nicht in der Politik.

Anspruch der Grünen müsste nach dem Trend die Übernahme der Staatskanzlei sein.

Sie sind in der Politik schlecht beraten, wenn Sie Trends und Umfragen nehmen, um Ihre Strategie zu entwickeln. Unsere vereinbarte Strategie im Grünen-Landesverband ist es, in dieser Koalition sach- und dialogorientiert Politik mit positiver Energie zu machen. Vor der Wahl werden wir dann schauen, wo wir stehen.

Auf dem Landesparteitag in Büsum haben Sie bewiesen, dass Sie sich auf Attacke verstehen. Braucht es das in diesen Zeiten?

Ich kann Attacke, ich kann freundlich sein, ich kann auch Kompromiss. Ein Parteitag ist der Ort für eine lebendige Politik und klare Kante. Die Mitglieder brauchen neben einer pragmatischen Regierungspolitik lebendige Diskussion und Auseinandersetzung, auch mit den Koalitionspartnern.

Mit Ihrem Profil empfehlen Sie sich als potenzielle Ministerpräsidentin.

Ich bin seit 1996 in der Politik und entscheide vor jeder Wahl neu, ob ich weitermachen möchte oder nicht. So wird es auch beim nächsten Mal sein.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein.