Kiel

Nicht nur aus den Reihen der Opposition hatte es Kritik gegeben, sondern vor allem auch aus dem Regierungslager von CDU und FDP: Nach einem KN-Bericht will Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ihre schwarze Liste mit Staaten korrigieren lassen, die den Nachhaltigkeitskriterien nicht entsprechen und in denen das Land kein Geld anlegen will.

Die Liste hatte Kopfschütteln ausgelöst, weil dort auch Länder wie Finnland, Portugal oder Frankreich als nicht anlagefähig aufgeführt wurden – in einer Reihe mit Russland, China oder den Vereinigten Staaten, die allesamt nicht den geforderten ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien entsprechen.

Staatssekretär spricht von fehlerhafter Bewertung

Aufmerksam gelesen wurde unser Bericht nicht nur im Landeshaus, sondern offenkundig auch im französischen Generalkonsulat, wie aus einem Antwortschreiben aus dem Finanzministerium hervorgeht. Staatssekretär Udo Philipp erklärt darin, dass Frankreich aufgrund einer fehlerhaften Bewertung falsch eingeordnet worden sei, und bittet „aufrichtig um Entschuldigung“. Für Frankreich solle es ausdrücklich keine Restriktionen im Anlagemanagement geben.

Bei der Überprüfung für den Gesetzentwurf zur Finanzanlagestrategie Nachhaltigkeit in Schleswig-Holstein (Finish) war mehr als die Hälfte der Staaten durchgefallen. Laut Ministerium sei bei einem Check allerdings die rechtliche Besonderheit außer Acht gelassen worden, dass beim Ausschlusskriterium „Atomwaffensperrvertrag“ nicht allein die Ratifizierung, sondern auch ein späterer Beitritt zu einer Bindungswirkung führe.

Somit sei beispielsweise Frankreich unkorrekterweise als „nicht investierbar“ eingeordnet worden, heißt es in einem Schreiben an den Finanzausschuss des Landtags. Man werde dem Gremium in Kürze eine Korrektur investierbarer Staaten zuleiten, kündigte der Staatssekretär an.

Über das Finish-Gesetz berät der Landtag nach der Sommerpause.