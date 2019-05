Eine Apothekenmitarbeiterin ist am Montagvormittag in der Fußgängerzone in Flensburg angegriffen und gewürgt worden. Die 21-Jährige war zwischen 09.45 und 10.30 Uhr auf einem Botengang unterwegs gewesen, als ein 40-jähriger Mann in Höhe Karstadt Spritzen von ihr verlangte und sie dann angriff.