Kiel

"Der bittere Wermutstropfen ist leider, dass wegen der Corona-Pandemie derzeit die Fahrschulen noch geschlossen sind", sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung. "Ich hoffe aber, dass wir auch hier bald Lockerungen in Aussicht stellen können, damit vor allem die Jugendlichen in den ländlichen Regionen rasch die Chance auf einen Zuwachs an Mobilität und Unabhängigkeit bekommen."

Hintergrund der neuen Regelung ist eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes. Damit gibt der Bund den Ländern die Möglichkeit, das Mindestalter zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse AM zu senken. Die Verordnung tritt am 8. Mai in Kraft. «Wir eröffnen damit jungen Menschen eine weitere Mobilitäts-Option für den Weg zur Schule oder zur Ausbildungsstätte», sagte Buchholz. Bisher konnten 15-Jährige nur die Mofa-Prüfbescheinigung für Krafträder bis Tempo 25 erwerben. Mit der neuen Regelung wird für sie Tempo 45 möglich.

Von RND/lno