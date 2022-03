Kiel

Zweiter Prozesstag, fünf geladene Zeugen und viele offene Fragen: Das sind die Rahmenbedingungen, wenn am Dienstag ab 13.30 Uhr in der Leichtbauhalle im Kieler Niemannsweg der Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder Hartmut F. fortgesetzt wird.

Der Zahnarzt aus Westensee soll am 19. Mai 2021 in Dänischenhagen und Kiel seine getrennt lebende Frau, einen Kite-Lehrer aus Dänischenhagen und einen ihm bekannten Elektriker heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen erschossen haben. Die Kieler Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Hartmut F. die Taten geplant hat.

Der erste Prozesstag am vergangenen Mittwoch hatte unter anderem offenbart, dass der Zahnarzt seine Ehefrau schon Tage zuvor per GPS-Peilsender an ihrem Auto überwacht haben soll. So sei er der 43-Jährigen am 19. Mai 2021 dann auch zum ersten Tatort nach Dänischenhagen gefolgt.

Zeugen überwiegend aus dem Umfeld von Hartmut F.

Die 8. große Strafkammer des Kieler Landgerichts hat für den zweiten Tag der Hauptverhandlung fünf Zeugen geladen, die überwiegend aus dem Umfeld des Angeklagten stammen. Über die aktuellen Entwicklungen aus dem Gerichtssaal berichtet KN-online hier.

Mit Spannung wird die Aussage eines Kieler Bekannten von Hartmut F. erwartet. Er hatte am Tattag nach den Schüssen in Dänischenhagen die mutmaßliche Tatwaffe, eine Uzi-Maschinenpistole, auf seinem Grundstück entdeckt. Der Angeklagte soll sie dort bei seinem Bekannten abgelegt haben.

Daraufhin zerlegte der Kieler die Waffe und warf Teile ins Eckernförder Hafenbecken, die Kieler Förde vor Möltenort sowie den Nord-Ostsee-Kanal. Gegenüber den Kieler Nachrichten sagte der Mann, er habe damals aus Panik so reagiert. Nach einem Anfangsverdacht beendete die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Kieler wegen einer möglichen Beihilfe.

Wie der Waffenentsorger und die anderen Zeugen sich zum Angeklagten Hartmut F. äußern werden und ob sie Anzeichen für die Taten erkannt haben wollen, sind die zentralen Fragen am zweiten Prozesstag. Wie bereits zum Prozessauftakt berichten die Kieler Nachrichten digital über das aktuelle Geschehen im Gerichtssaal und ordnen den zweiten Verhandlungstag am Mittwoch in der Printausgabe ein.