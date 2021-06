Kiel

Nachdem der mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger Mann aus Westensee, in Dänischenhagen seine Ex-Frau und ihren neuen Freund sowie einen Bekannten in Kiel erschossen haben soll, rätselten Staatsanwaltschaft und Polizei bislang über die Abläufe der Taten.

Nun steht nach Angaben der Ermittler fest, dass der 47-Jährige zuerst nach Dänischenhagen fuhr und sich danach auf den Weg in Richtung Kiel machte, um die mutmaßliche zweite Tat zu verüben.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Da legen wir uns nun fest. Er war zunächst in Dänischenhagen und dann in Kiel", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler auf Nachfrage zu den aktuellen Ermittlungsergebnissen. Über die genauen Uhrzeiten könne er aber nichts sagen, ergänzte Bimler. In Dänischenhagen waren der Polizei am 19. Mai am späten Vormittag Schüsse gemeldet worden.

Keine weiteren Ermittlungen mehr am Tatort

An den Tatorten in Dänischenhagen und Kiel werde mittlerweile nicht mehr ermittelt, sagte Bimler. Ergebnisse aus weiteren Untersuchungen, zum Beispiel zu den möglichen Tatwaffen sowie zur Rolle eines Helfers, der Waffenteile im Eckernförder Hafenbecken sowie in der Kieler Förde bei Möltenort und im Nord-Ostsee-Kanal versenkt haben soll, müssten noch abgewartet werden, erläuterte der Oberstaatsanwalt.