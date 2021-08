Flensburg

Vor 49 Jahren wurde Maria Wenzel (84) in ihrer Wohnung in Flensburg ermordet. Wer die Frau erwürgt hat, ist bis heute unklar. Da Mord nicht verjährt, nimmt die Polizei die Ermittlungen wieder auf. Bundesweit 140 Personen werden zu einer freiwilligen Speichelprobe gebeten.

Mord in Flensburg: Das geschah in der Nacht des 9. Januar 1972

Rückblick ins Jahr 1972: In den späten Abendstunden des 9. Januar, wahrscheinlich zwischen 22 und 23 Uhr, sollen sich vermutlich zwei Täter Zugang zur Parterrewohnung von Maria Wenzel in der Apenrader Straße 132 in Flensburg verschafft haben.

Ihr wurden schwerste Schlagverletzungen am Kopf und im Gesicht zugefügt, bevor die Täter sie erwürgten. Mit einem geringen Geldbetrag flüchteten die Täter.

Wer hat Maria Wenzel (84) aus Flensburg im Jahr 1972 ermordet? Quelle: Polizei Flensburg

In dem Haus, in dem die 84-jährige Maria Wenzel wohnte, gab es damals einen Kiosk im Erdgeschoss. Das Wohnhaus selbst befindet sich direkt an der Zufahrt zum sogenannten „Tempelhof“ in Flensburg.

140 Personen bekommen Post von der Polizei Flensburg

Nach 49 Jahren und mit moderner Technik will die Mordkommission Flensburg den Fall nun endlich klären. Hierfür werden in den kommenden Tagen rund 140 Personen angeschrieben, die zur damaligen Zeit in Tatortnähe gewohnt haben, dem damaligen Täterprofil entsprechen und/oder im damaligen Verfahren nicht überprüft worden waren. Darunter sind auch ehemalige Soldaten, die im Januar 1972 in Flensburg stationiert waren.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele der 140 Personen wohnen mittlerweile nicht mehr in Flensburg, sondern leben im gesamten Bundesgebiet. Für die DNA-Reihenuntersuchung müssen die angeschriebenen Männer – die mittlerweile im fortgeschrittenen Alter sind – nicht extra nach Flensburg kommen. Die Polizei bietet ihnen an, sie aufzusuchen. Ihre Teilnahme an der Speichelprobe ist freiwillig.

Was die Polizei Flensburg zudem wissen will

Durch das Anschreiben der rund 140 Männer erhofft sich die Kriminalpolizei Flensburg zudem weitere Hinweise zum Mordfall Maria Wenzel. „Vielleicht kann sich bereits jetzt wieder jemand an bestimmte Dinge erinnern oder ist im Nachhinein an relevante Informationen gelangt“, sagt Polizeisprecher Christian Kartheus.

Für die Polizei von Bedeutung sind folgende Fragen:

Gab es Personen aus Ihrem Umfeld, die sich vor oder nach der Tat auffällig verhalten haben oder von der Planung bzw. der Tat selbst gesprochen haben?

Haben Sie im Laufe der Jahre neue, möglicherweise tatrelevante Informationen erlangt, welche der Polizei noch nicht bekannt sind? Unter anderem soll sich zur Tatzeit ein heller Opel P1 oder P2 auffällig vom Tatort entfernt haben.

DNA-Untersuchungen ist mittlerweile so ausgereift, dass auch verwandte Personen identifiziert werden können

Warum die Polizei noch nicht früher eine DNA-Untersuchung angeordnet hat? Als der Mord an Maria Wenzel verübt wurde, gab es die Speichelproben noch nicht. Die ersten DNA-Tests wurden 1984 durchgeführt.

„Auch sind die wissenschaftlichen Methoden erst jetzt so weit ausgereift, dass der Spurenverursacher oder eine mit ihm verwandte Person identifiziert werden kann“, teilt die Polizei mit. Zudem erlaubt der Gesetzgeber erst seit 2017, Verwandtschaftsverhältnisse zu erheben und für die Ermittlungen zu verwenden. In einer mitversandten Broschüre werden die angeschriebenen Personen genau über das Verfahren aufgeklärt.

Hinweise zu dem Mordfall nimmt die Mordkommission Flensburg unter Telefonnummer 0461 - 484 5555 entgegen..