Kiel

Lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung für den mutmaßlichen Frauenmörder aus Rendsburg und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld: Die Rechtsanwälte der Nebenkläger haben sich in ihren nicht-öffentlichen Plädoyers am Dienstag vor dem Kieler Schwurgericht dem Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft angeschlossen. Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt hatte am Montag in ihrem Schlussantrag die Höchststrafe für den 41-jährigen Angeklagten gefordert, weil er heimtückisch und zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes zwei Prostituierte ermordet haben soll.

Verteidiger des Angeklagten beantragt Unterbringung in der Psychiatrie

Verteidiger Kai Dupré beantragte, seinen Mandanten „zu einer zeitigen Gesamtfreiheitsstrafe zu verurteilen“. Zur Höhe äußerte sich der Rechtsanwalt nicht. Zudem beantragte Dupré die Unterbringung des 41-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Angeklagte selbst sagte auch am letzten Verhandlungstag nichts zu seinen mutmaßlichen Taten. Die Verkündung des Urteils ist für den 16. September angesetzt.

Anwalt der Nebenklage: „Mindestens drei weitere Taten“ wären möglich gewesen

Für den Hamburger Rechtsanwalt Gregor Jezierski, der die Angehörigen des ersten Opfers vertritt, war der Fall nach zehn Verhandlungstagen im Rendsburger Frauenmordprozess klar: „Die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe ist die einzig angemessene. Die Welt gehört vor dem Angeklagten geschützt“, sagte Jezierski am Dienstag. Nach Ansicht des Nebenklage-Anwalts hätte es zu „mindestens drei weiteren Taten“ kommen können, wenn dem 41-jährigen Rendsburger bei Treffen mit anderen Frauen nicht logistische Probleme oder Zufälle dazwischengekommen wären. „Dieser Umstand ist besonders verwerflich und wichtig für die Beurteilung der Gefährlichkeit des Angeklagten“, so Jezierski.

In seinem Plädoyer spielten zwei weitere Punkte eine wichtige Rolle. So habe es bei dem 41-jährigen Rendsburger nach seinen mutmaßlichen Morden sowie der Verhaftung „überhaupt keine Entwicklung“ gegeben. „Spätestens bei der Durchsuchung in seinem Haus im Februar 2019 hätte er einen Schlussstrich ziehen und sich stellen können. Aber er hat einfach weitergemacht“, sagte Jezierski.

Auswirkungen auf die Familie des ersten Opfers sei „verheerend“ gewesen

Zu diesem Zeitpunkt lag das erste Opfer, eine 26-Jährige aus Geesthacht, bereits seit mehreren Monaten tot auf dem Dachboden des Rendsburgers. Die Polizei inspizierte diesen bei der Durchsuchung aber nicht. Neben dem Verhalten des Rendsburgers nahm der Nebenklage-Anwalt auch die Auswirkungen der Taten in den Blick. Für seine Mandanten, die Familie des ersten Opfers, seien diese „verheerend“ gewesen.

Auch der Kieler Rechtsanwalt Atilla Aykaç, Vertreter der Angehörigen des zweiten Opfers, wollte keine Zweifel am geforderten Strafmaß und der Schuldfähigkeit des Angeklagten aufkommen lassen. Er legte das Hauptaugenmerk in seinem Plädoyer auf „die Hartnäckigkeit der Planung der Taten“.

Kieler Rechtsanwalt sieht das Mordmerkmal der Habgier erfüllt

So habe er das zweite Opfer, eine 40-jährige Prostituierte aus Rendsburg, bereits eine Woche vor der mutmaßlichen Tat ausgefragt, ob sie alleine sei oder einen Zuhälter habe. So ging der Rendsburger auch bei Verabredungen mit anderen Frauen vor. Das offenbarten insbesondere die im Prozess verlesenen Chat-Protokolle des Rendsburgers mit zahlreichen Bekanntschaften aus dem Internet.

Im Fall der 40-jährigen Rendsburgerin ist nach Ansicht von Nebenklage-Anwalt Aykaç auch das Mordmerkmal der Habgier erfüllt. So hatte der Rendsburger nur ein paar Stunden nach seiner mutmaßlichen zweiten Tat ein Treffen mit einer 39-jährigen Berlinerin, der er 700 Euro für eine Fußmassage bezahlte – womöglich mit dem Geld der kurz zuvor ermordeten Rendsburgerin.

Verpatzte Polizei-Aktion soll ein juristisches Nachspiel haben

Dass ihr Tod hätte verhindert werden können, daran hält Aykaç nach wie vor fest – und will weitere juristische Schritte einleiten. Bereits beim Prozessauftakt hatte der Anwalt darauf hingewiesen, dass bei einer gründlichen Durchsuchung beim Angeklagten im Februar 2019 die Leiche des ersten Opfers hätte gefunden werden können. Eine zweite Tat wäre somit nicht mehr möglich gewesen. Mit der verpatzten Polizei-Aktion will sich der Anwalt in einigen Wochen beschäftigen.