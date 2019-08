Dammfleth/Itzehoe

Das 41 Jahre alte Opfer soll von der Frau in eines der Kinderzimmer des gemeinsam bewohnten Reiterhofs in Dammfleth gelockt worden sein. Dort soll der Mann seinen Nebenbuhler mit zwei Schüssen in den Hinterkopf niedergestreckt haben. Die Leiche sollen die Angeklagten zerstückelt und einbetoniert habe.

Prozess um Tötung in Dammfleth wird am 6. September fortgesetzt

Zum Prozessauftakt schwiegen die 37-Jährige und ihr 47 Jahre alter Freund zu den Vorwürfen. Die Schwurgerichtskammer hat für den Indizienprozess bislang 17 Verhandlungstage anberaumt. Bis Mitte November sollen zahlreiche Zeugen und Sachverständige gehört werden. Die Verhandlung wird am 6. September mit der Beweisaufnahme fortgesetzt.

Von dpa