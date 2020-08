Lübeck

„Wir haben an der gesamten Ostseeküste zunehmend mit einer Klientel zu tun, die keine Rücksicht mehr nimmt.“ Das sagt der Innen- und Umweltsenator der Hansestadt. Ludger Hinsen ( CDU) stellt sich gleichzeitig vor die Ordnungskräfte, deren Arbeit nach den beiden Super-Sommer-Wochenenden in die Kritik geraten war.

Eine unvorstellbare Verrohung kritisiert Innensenator Ludger Hinsen (CDU). Quelle: Lutz Roeßler

„ Verrohung nimmt unvorstellbare Ausmaße an“

Von Flensburg bis Lübeck gebe es das gleiche Bild, sagt Hinsen: „Strandbesucher schmeißen ihren Müll auch dann in den Sand, wenn die Mülleimer noch halb leer sind. Sie parken ihre Autos, wo gerade Platz ist, auch wenn auf den offiziellen Parkplätzen noch Platz ist.“ Die Verwahrlosung und Verrohung habe unvorstellbare Ausmaße angenommen.

40 zusätzliche Mülleimer haben die Entsorgungsbetriebe dem Kurbetrieb Travemünde zur Verfügung gestellt. Quelle: Karl Erhard Vögele

Im Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung (USO) der Lübecker Bürgerschaft – dem Parlament der Stadt – hat Hinsen die Kräfte von Polizei, Ordnungsdienst und Sicherheitsdienst in Schutz genommen. Anlass: Von Travemünder Politikern gab es Kritik.

SPD : Ordnungsdienst war überfordert

„Park-Chaos, Gedränge, Warteschlangen ohne Maske“, schrieb die Travemünder SPD in einer Pressemitteilung. Der städtische Ordnungsdienst sei am vergangenen Wochenende überfordert gewesen, sagte die Ortsvereinsvorsitzende Sabine Haltern. Die CDU fordert sogar eine Benutzungsgebühr für den Grünstrand – einer großen, öffentlichen Rasenfläche nahe des Wassers –, um die Liegewiese vor weiterer Verwahrlosung zu schützen.

Wach- und Ordnungsdienste sowie Polizei kontrollieren das Geschehen an Stränden und auf Promenaden. Quelle: Thomas Krohn

Polizeikontrollen bis 3 Uhr morgens

Der städtische Ordnungsdienst sei bis 23 Uhr im Einsatz, erklärt die zuständige Bereichsleiterin Melanie Wöhlk. Für eine 24-Stunden-Rufbereitschaft habe die Stadt nicht genug Personal. „Die Polizei hat am vergangenen Wochenende bis 3 Uhr morgens in Travemünde kontrolliert“, sagt der Innensenator. Auch der vom Kurbetrieb beauftragte Sicherheitsdienst, der auf acht Leute verstärkt worden sei, sei nachts unterwegs.

Gegen Falschparker werde mittlerweile rigoros vorgegangen. Am vergangenen Wochenende wurden über 300 Verwarnungen ausgestellt, die zwischen 15 und 35 Euro kosten. Außerdem wurden 30 Fahrzeuge abgeschleppt. Melanie Wöhlk: „Das kostet 100 Euro.“ Die Stadt hat in der Kaiserallee in Travemünde sogar eine Einbahnstraßenregelung eingeführt.

Kurbetrieb setzt deutlich mehr Personal ein

Die Nutzung des Grünstrands habe deutlich zugenommen, sagt Kurdirektor Uwe Kirchhoff. Der Kurbetrieb habe an den heißen Wochenenden viel mehr Personal eingesetzt als in den früheren Sommern. Auch die Zahl der Mülleimer sei kräftig aufgestockt worden. Kirchhoff: „Das sind jetzt so viele wie sonst zur Travemünder Woche oder zu einer Windjammer-Parade.“

„Das Besucheraufkommen am Travemünder Strand ist in diesem Jahr besonders hoch – das betrifft sowohl die Übernachtungsgäste im Seebad als auch die Tagesgäste“, erklärt Doris Schütz von der Tourismusgesellschaft LTM. Ein Grund seien die durch Corona eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten. Erschwerend komme hinzu, dass Mecklenburg-Vorpommern keine Tagesgäste hineinlasse, sagt Kurdirektor Kirchhoff.

EBL: „Viele denken, das macht schon einer weg“

Trotzdem bleibt die Frage, warum Menschen ihren Abfall liegenlassen. Jan-Dirk Verwey, Chef der Entsorgungsbetriebe (EBL): „Es sah aus, wie auf einem Festival.“ Untersuchungen zum Müll in Innenstädten hätten ergeben, „dass das Verhalten der Menschen viel mit der Grundsauberkeit zu tun hat“. Deshalb würden Regionalbahnhöfe eher zugemüllt als top gepflegte Flughäfen. Cornelia Tews, Sprecherin der EBL, sieht Anspruchsdenken als Grund: „Viele denken, das macht schon einer weg.“

Der Kieler Tourismusminister Bernd Buchholz ( FDP) appelliert an die Tagesgäste: „Jeder, der dem Kopf einschaltet, weiß, dass er seinen Müll wieder mitnehmen muss.“

Kurbetrieb : Härteste Wochenenden sind vorbei

Der Kurbetrieb geht davon aus, dass die härtesten Wochenenden überstanden sind. Kurdirektor Kirchhoff: „Die Ferien sind zu Ende, auch in anderen Bundesländern.“ Am vergangenen Wochenende sei die Müllmenge auch schon von 50 auf 30 Kubikmeter gesunken.

Von Kai Dordowsky