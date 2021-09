Kiel

Es landet zu viel Plastik in Schleswig-Holsteins Biotonnen. Seit Mittwoch und noch bis zum 17. September läuft im Land daher eine Kontrollaktion, um für mehr sortenreinen Bioabfall zu sorgen. Die Müllwerkerinnen und Müllwerker schauen bei der Abholung nun ganz genau in die braunen Tonnen hinein – und lassen sie bei Verschmutzungen mit Fremdstoffen stehen. Es handelt sich um eine gemeinschaftliche Maßnahme der kommunalen Entsorger in ganz Schleswig-Holstein.

Zum Auftakt der Kontrollen am Mittwochvormittag informieren Landwirtschafts- und Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne), Lutz Döring von der Abfallwirtschaft Schleswig-Holstein (ASF) und Landwirt Mats Röttger vor dem Kieler Landeshaus über die begleitende Kampagne #wirfuerbio. Die zehntägige Aktion steht unter dem Motto: „Mülltrennung ist Klimaschutz“. Ihr Ziel ist es, die nachhaltige Verwertung von Bioabfällen zu fördern – und die Qualität der aus Bioabfall gewonnenen Komposterde zu verbessern. Denn die Vermischung von Bio- mit Plastikmüll ist ein großes Problem für die Umwelt.

Schleswig-Holstein räumt in der Biotonne auf: Lutz Döring (ASF), Moderatorin Jule Nero, Umweltminister Jan Philipp Albrecht und Landwirt Mats Röttger posieren vor dem Kieler Landeshaus für die Aktion(von links). Quelle: Frank Peter

„Der Entsorgung sind Grenzen gesetzt“

Plastiktüten und „kompostierbare Plastiktüten“ bilden noch immer den größten Störstoffanteil in Schleswig-Holsteins Biotonnen. Es werde immer aufwendiger, daraus Kompost herzustellen, da die Fremdstoffe aussortiert werden müssen, sagt ASF-Geschäftsführer Lutz Döring zum Auftakt der Aktion: „Der Entsorgung sind Grenzen gesetzt.“ In Mikroplastik zerfallen, könnten die Tüten nicht mehr ausreichend aus dem fertigen Rohkompost gesiebt werden. Sie landen so auf den Beeten und Äckern, werden ins Grundwasser gespült, gelangen ins Meer und damit unweigerlich in die menschliche Nahrungskette.

Was gehört in die Biotonne? Bioabfälle im Haushalt sollten im besten Fall lose in einem dafür vorgesehenen Behälter gesammelt und direkt in die Biotonne entleert werden. Wer seinen Bioabfall dennoch in einer Plastiktüte sammeln möchte, kann den Inhalt in der Biotonne entleeren und die Plastiktüte im Anschluss in den Restmüll geben. Deutlich einfacher ist es jedoch, Zeitungspapier oder Papiertüten zu verwenden. Plastik und auch sogenannte „kompostierbare Plastiktüten“ gehören nicht in die Biotonne. Die Zersetzungszeit dieser Tüten liegt deutlich über den Produktionszeiten in den Kompostierungsanlagen. Somit sind vermeintlich „kompostierbare Beutel“ – ebenso wie herkömmliche Plastikbeutel – Fremdstoffe, die entfernt werden müssen.

Die Entsorgungsunternehmen wollen das nicht länger hinnehmen. Konkret bedeutet das, dass offensichtlich fehlbefüllte Biotonnen seit dem 8. September von den Müllwerkern nicht mehr geleert werden – und stehen bleiben. Die Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten einen Hinweis auf die fachgerechte Entsorgung, verbunden mit der Aufforderung, den Abfall so nachzusortieren, dass dieser bei der nächsten Leerung mitgenommen werden kann. Alternativ, so Döring, bestehe auch die Möglichkeit einer kostenpflichtigen Nachabholung.

Minister Albrecht: Biomüll fördert Kreislaufwirtschaft

Umwelt- und Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht betont die große Chance, Biomüll als wertvolle Ressource zu nutzen, aus der Energie und Kompost gewonnen werden können. Er glaube nicht, dass er sich mit der Aktion unbeliebt mache, sagt der Minister, der zugleich Schirmherr der Kampagne #wirfuerbio ist. Die Frage sei, wie man mit nachhaltigen Rohstoffen weiterleben könne. Bioabfälle könnten dabei helfen: Aus Lebensmittelresten wird in der Vergärung Biogas gewonnen, aus dem wiederum etwa grüner Strom erzeugt werde. „Wir wollen zu Kreisläufen kommen – und müssen das auch ermöglichen“, betont Albrecht bei der Veranstaltung vor dem Landtagsgebäude.

Auch für die Landwirtschaft sei die Verwertung von Biomüll von Vorteil. In einem zweiten Schritt würden die Gärreste nämlich zu wertvollem Kompost werden, der auf den Feldern als natürlicher Dünger bei der Erzeugung von Lebensmitteln zum Einsatz komme. Das mache den Verzicht auf chemischen Dünger erst möglich, sagt Landwirt Mats Röttger, der in sechster Generation einen Betrieb in der Nähe von Lübeck leitet. Röttger verweist auch auf die höhere Wasser- und CO2-Speicherfährigkeit der Böden, was angesichts der Klimakrise dringend notwendig sei. Die fachgerechte Entsorgung leiste einen Beitrag für Umwelt- und Klimaschutz, ist sich das Trio einig.

Setzt auf Bio-Kompost als Naturdünger: Landwirt Mats Röttger aus Lübeck Quelle: Frank Peter

Fehlverhalten auch sanktionieren

Rechtlich problematisch sei die Kontrollaktion keineswegs. Schließlich habe man als Abfallentsorger das Betretungsrecht und dürfe in Abfallbehälter hineinschauen, sagt ASF-Chef Döring. Außerdem sei das Vorhaben auch im Interesse derjenigen, die den Müll falsch entsorgen, um Kosten zu sparen.

Die Kampagne #wirfuerbio wirbt schon seit 2018 mit Aufklärungsmaßnahmen für richtige Mülltrennung. Nun wolle man laut Döring ein Fehlverhalten auch sanktionieren. Die kommunalen Entsorger würden aber ohnehin regelmäßig Tonnen einsehen und solche stehenlassen, die falsch befüllt sind.

Die Kontrolle läuft noch bis zum 17. September. Ob die Aktion wiederholt wird, hängt vom Erfolg ab. Die Abfallentsorger setzen auf das Verständnis und die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger.

Von Maximilian Arnhold