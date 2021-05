Kostenlos bis 14:25 Uhr Müssen meine Kinder, die in Schweden leben, in SH in Quarantäne?

„Unsere erwachsenen Kinder wohnen zurzeit in Göteborg“, teilt uns Dr. Hans Robert Mehlig mit. „Müssen sie in Quarantäne, wenn sie uns mit der Stena besuchen?" Die Antwort auf die Corona-Frage des Tages kommt von der Landesregierung.