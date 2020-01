Kritik an MKS-Auftrag ernst nehmen

Kiel

Der Fraktionschef der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, sieht im Interview die Bedeutung des MKS-Auftrages, der in die Niederlande vergeben wird. Das sei ein Problem nicht nur für Kiel, sondern für ganz Deutschland.

Die Bundesregierung hat gerade den Auftrag zum Bau des MKS 180 vergeben – leider nicht nach Kiel, sondern in die Niederlande. Können Sie den Unmut darüber verstehen?

Rolf Mützenich: Ich kann den Unmut verstehen. Es geht ja um einen sehr großen Auftrag. Man hat uns versichert, dass gewährleistet ist, dass der größte Teil der Zulieferung aus Deutschland kommt. Ob das am Ende stimmt, kann ich nicht beurteilen. Die Bundesverteidigungsministerin hat Kritik bekommen und sollte sie ernst nehmen.

Aber gerade Spitzentechnologie für die Marine sollte doch nicht ins Ausland vergeben werden?

Das ist auf jeden Fall eine industriepolitische Entscheidung von nationalem Interesse. Auf der anderen Seite brauchen sicherheitspolitische Kooperationen in Europa auch eine industrielle Zusammenarbeit. Das heißt nicht, dass man die Aufträge immer so vergeben muss, wie das jetzt gemacht wurde. Wir beanspruchen nur das, was andere Länder in der europäischen Union für sich auch reklamieren.

In Ihrer Partei stehen viele steigenden Rüstungsexporten kritisch gegenüber. Doch was würden Sie den Facharbeitern sagen, für die es um ihre Arbeitsplätze geht?

Das ist kein Alleinstellungsmerkmal der SPD, sondern des Grundgesetzes. Rüstungslieferungen sind keine herkömmlichen Wirtschaftsgüter. Sie sind an das, was uns die Verfassung vorschreibt, gebunden. Und jeder, der in dieser Industrie tätig ist, weiß, in welcher Branche er arbeitet. Dass wir da strenge Richtlinien anlegen, hat mit den Erfahrungen aus zwei Weltkriegen zu tun. Dass andere Länder das nicht tun, halte ich für falsch. Der europaweite Rüstungskodex muss verbindlicher werden. Daraus können wir eine Perspektive der Verlässlichkeit in Europa entwickeln.

Es wird in Berlin viel über die Grundrente diskutiert. In Schleswig-Holstein liegt die Durchschnittsrente bei Männern bei 1190 Euro, bei Frauen bei 850 Euro. Das ist schon sehr nah an der Grundrente. Ist das nicht ein Riesenthema für Ihre Partei?

In der Tat, das ist eine entscheidende Herausforderung, die wir mit der Grundrente auch nicht beantworten, sondern erst mit einem zukunftsfesten System der Rentenversicherung. Die Rentenkommission beschäftigt sich gerade damit. Wir müssen die finanzielle Grundlage für die Versicherung erweitern, etwa auf andere Berufsgruppen, die wir in dieses System hereinholen, oder auf zusätzliche Vermögen und hohe Einkommen. Das Rentensystem muss gestützt werden, damit auch künftig die Menschen mit einer auskömmlichen Rente rechnen können.

Vermissen Sie im Bund eigentlich Ralf Stegner?

Ich vermisse ihn gar nicht, weil ich ihn immer wieder treffe und spreche. Ralf Stegner weiß so gut wie ich: Ämter und Funktionen werden nur für eine Zeit verliehen und ausgeübt. Er ist weiterhin ein guter Ideengeber und wie er mit seiner Niederlage umgegangen ist, ist aller Ehren wert.

In Schleswig-Holstein tut die SPD sich schwer, Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl zu finden. Haben Sie Ulf Kämpfer schon kennen gelernt?

Ich habe mitbekommen, wie er mit zwei Dritteln der Stimmen das Rathaus gehalten hat. Ein solches Ergebnis würde ich mir auch für die SPD in meiner Heimatstadt Köln wünschen.