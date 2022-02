Cuxhaven

Mit den verfügbaren deutschen Schleppern ist das dänische Containerschiff „Mumbai Maersk“ nach seiner Havarie vor Wangerooge nicht freizubekommen. Die dänische Maersk-Reederei hat bereits Spezialisten aus den Niederlanden beauftragt. Die ersten starken Schlepper sind auf dem Weg von Rotterdam zur Wesermündung.

Zunächst bestand die Hoffnung, den Frachter, der zu den größten Containerschiffen der Welt gehört, mit dem Mittagshochwasser freizubekommen. Das gelang nicht. Die „Mumbai Maersk“ war in der Nacht zum Donnerstag in der Nordsee auf Grund gelaufen. Das Unglück ereignete sich bei dem Versuch, einen Lotsen zu übernehmen.

„Mumbai Maersk“: Kein weiterer Bergungsversuch am Donnerstag

Wie das Havariekommando in Cuxhaven auf Anfrage bestätigt, werde es am Donnerstag keinen weiteren Schleppversuch geben. Der Eigner des 400 Meter langen Containerschiffes habe aber selbst ein Unternehmen mit der Bergung beauftragt, so heißt es in Cuxhaven.

Die niederländische Spezialfirma Smit Salvage der Boskalis-Gruppe aus Rotterdam hat den Auftrag erhalten. Bereits kurz nach Mitternacht startete in Rotterdam der Bergungsschlepper „Sovereign“. Am Donnerstag folgte um 11 Uhr dann der extrem starke Schlepper „Manta“.

Niederländer arbeiten an Bergungskonzept für den Containerfrachter „Mumbai Maersk“

Die beiden Bergungsschlepper haben zusammen eine Zugkraft von fast 400 Tonnen. Gleichzeitig erarbeiten die Niederländer ein Bergungskonzept für die „Mumbai Maersk“. Dies wird später mit dem Havariekommando abgestimmt. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass frühestens mit dem Morgenhochwasser am Freitag ein neuer Versuch zum Freischleppen der „Mumbai Maersk“ unternommen werden kann.

Der Schlepper „Manta“ – hier auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs – soll zusammen mit weiteren Schleppern aus den Niederlanden die havarierte „Mumbai Maersk“ vor Wangerooge freischleppen. Quelle: Frank Behling

Die beiden beauftragten Schlepper haben am Wochenende erst vor der niederländischen Küsten einen havarierten Massengutfrachter vor der Strandung bewahrt und nach Rotterdam eingeschleppt. Die „Manta“ ist an der deutschen Küste gut bekannt. 2017 war sie an der Bergung der „Glory Amsterdam“ vor Langeoog beteiligt. Im Februar 2016 war die „Manta“ auf der Elbe auch an der Bergung des Großcontainerschiffes „CSCL Indian Ocean“ beteiligt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Reederei Smit Salvage gehört international zu den renommiertesten Unternehmen für die Bergung von Schiffen. Das Unternehmen ist Teil der belgisch-niederländischen Boskalis-Gruppe und verfügt weltweit über ein Netz an Bergungsschleppern.