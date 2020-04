Alltagsmasken: Das müssen Sie beachten

Kiel

Ob aus Stoff oder aus Papier, bunt oder mit Streifen, selbst geschneidert oder gekauft – immer mehr Menschen wollen mit Stoffbarrieren das Risiko der Corona-Ansteckung gering halten. Kanzlerin Angela Merkel hat jüngst das Tragen von Alltagsmasken beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr empfohlen.

Das bringt ein selbst genähten Mund-Nasen-Schutz

„Das Tragen von einer sogenannten Gesichtsbedeckung – also einfachen Stoffmasken – kann ein weiterer Baustein sein, die Übertragung des Corona-Virus zu vermeiden“, sagt der Virologe Prof. Helmut Fickenscher vom Kieler Institut für Infektionsmedizin. Die Gefahr bei Covid-19 sei, dass viele Menschen keine Symptome zeigen, obwohl sie bereits infiziert sind. Beim Sprechen, Räuspern, Niesen oder Husten würden so unwissentlich Erreger weiterverbreitet. Dabei gelangen Sekrettröpfchen oft in einer Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometer pro Stunde in die Umgebung und breiten sich aus. „Einfache Stoffmasken können dazu beitragen, die Übertragung zu verhindern", so der Virologe. Die Behelfsmasken können aber keinen vollständigen Schutz vermitteln und dienen vor allem dem Schutz der Umgebung.

Darauf muss beim Behelfsschutz geachtet werden

„Der verwendete Stoff darf nicht zu durchlässig sein“, sagt Virologe Fickenscher. „Selbst gehäkelte Masken bringen deshalb gar nichts. Je enger die Porengröße des Stoffes ist, desto besser.“ Zudem muss das Material waschbar sein. Am besten bei mindestens 60 Grad. „So werden gegebenenfalls auch multiresistente Keime erfasst, die durch die Hände eventuell an den Behelfsschutz gelangt sind.“ Das Lagern über Nacht in der Tiefkühltruhe bringe dagegen nichts. Genauso vorsichtig sollte man bei der Mikrowelle sein, so der Experte. „Da müssen viele Parameter stimmen“, sagt er. Beispielsweise die Energieleistung und die Temperatur. Auch ein Schälchen mit Wasser sei wichtig, um eine Dampfatmosphäre zu erzeugen. Helmut Fickenscher: „Am besten soll die Gesichtsbedeckung nach Gebrauch in die Waschmaschine, genauso wie ein benutztes Stofftaschentuch.“

Das rät Kanzlerin Angela Merkel

Kanzlerin Merkel betonte am Mittwoch, wie wichtig eine sachgerechte Behandlung der Masken sei. „Sie müssen regelmäßig gewaschen werden beziehungsweise gebügelt, in den Backofen gelegt oder in die Mikrowelle. Auch, wenn sich das etwas sozusagen hausfraulich anhört. Aber das sind die Patentrezepte“, sagte die Kanzlerin. Die Masken müssten zudem häufiger gewechselt werden. „Spätestens dann, wenn sie durchfeuchtet sind“, fügt der Kieler Virologe hinzu.

So trägt man eine einfache Maske richtig

Die Masken sollten Mund und Nase bedecken, eng sitzen und zudem deutlich unter das Kinn reichen. „Man sieht immer wieder heruntergerutschte Masken, die nur den Mund bedecken, und die Nase hängt dann raus“, sagt Virologe Helmut Fickenscher. „Das bringt dann nichts. Auch Vollbartträger haben es schwer, weil die Maske nicht eng anliegen kann.“ Das Auf- und Abnehmen der Maske sollte immer mit gründlich gewaschenen Händen geschehen. Dabei möglichst nur die Bänder anfassen, damit Erreger nicht von den Händen an den Mundschutz gelangen. Während die Maske im Gesicht sitzt, sollte man sie nicht berühren.

Gefährliches Sicherheitsgefühl

„Die Gefahr besteht, dass Maskenträger sich sicher fühlen, und deshalb nicht den nötigen Sicherheitsabstand einhalten“, sagt der Kieler Wissenschaftler Helmut Fickenscher. Darauf müsse geachtet werden. Auch auf die nötige Hygiene. Händewaschen und Abstand wahren, seien nach wie vor das A & O. Das Tragen einer Gesichtsbedeckung könne aber auch einen positiven Effekt haben: Aufgrund der Signalwirkung halten viele Menschen mehr Distanz zum Maskenträger.

Das sagt das Robert Koch-Institut zu Masken

Bisher hielt sich das Robert Koch-Institut bei Maskenempfehlungen außerhalb des Medizinbereichs zurück. Doch der hohe Anteil unbemerkter Übertragungen bereits vor Auftreten der ersten Krankheitssymptome hat zu einer Neubewertungen geführt. Jetzt wird ein „generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum“ ausdrücklich empfohlen. Das sei ein weiterer Baustein, um Risikogruppen zu schützen und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung zu reduzieren.

Kommt bald die Maskenpflicht?

Nein, heißt es dazu derzeitig eindeutig aus Berlin. Für eine Pflicht seien herkömmliche Masken derzeit schlichtweg zu knapp. Vor allem die medizinischen Atemschutzmasken, die „partikelfilternden Halbmasken“ (filtering face piece, FFP), müssten nach wie vor dem klinischen Personal vorbehalten sein. Für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten, gab Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) vor Kurzem bekannt. Wer jetzt noch eine selbstgenähte Variante sucht, wird unter anderem in einigen Apotheken und im Internet fündig. Die Gesundheitsämter raten zur Nachbarschaftshilfe. Wer nähen kann, soll gleich für Nachbarn, Freunde und Verwandte mitnähen.

