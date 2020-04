So machen Sie sich eine Maske selbst

Kiel

Noch sind Maskenträger in Schleswig-Holstein eher ein seltenes Bild im Alltag. Doch nachdem Österreich eine Mundschutz-Pflicht in Supermärkten eingeführt hat und auch die thüringische Stadt Jena diesen Schritt angekündigt hat, befassen sich immer mehr Menschen mit der Frage, wie sie an Masken kommen.

Das beobachtet auch Moritz Vollmers, Gewandmeister am Kieler Opernhaus, der seit ein paar Tagen mit seinen Kolleginnen Schutzmasken näht und sie am Bühneneingang zum Verschenken hinstellt. „Die sind jedes Mal ruckzuck weg. Die Leute haben schon wie wild geklopft und waren sauer, weil keine mehr da waren“, sagt der 57-Jährige. „Wir kommen kaum nach.“ Weil das Selbermachen der Masken ganz einfach sei, ermutigt er dazu, sich an der Herstellung zu versuchen.

Das brauchen Sie für die Stoffmaske

25 cm x 21 cm atmungsdurchlässiger Baumwollstoff (bei 60 Grad waschbar), zweimal 30 cm Gummiband, eine Schere, ein Bügeleisen, einen Tacker mit Heftklammern oder eine Nähmaschine und Garn. Für die aufwändigere Variante ein etwa 20 cm langes Stück dünnen und biegsamen Basteldraht. Wer möchte, kann den Stoff auch doppelt legen, dann benötigen Sie 25 x 42 cm Stoff.

Zur Galerie Gewandmeister Moritz Vollmers zeigt Schritt für Schritt, wie Sie sich einen Mundschutz selber machen können.

Die einfache Stoffmaske bietet zwar keinen ausreichenden Schutz vor einer Infektion. Sie kann allerdings verhindern, dass die Träger andere Menschen anstecken. Die Maske hält Tröpfchen zurück, wenn jemand hustet oder niest. Die FFP2-Schutzmasken, die vor Aerosolen und Tröpfchen schützen sollen, sind in Apotheken längst ausverkauft und werden zudem dringend für Ärzte und Pfleger gebraucht.

"Kiel näht zusammen"

Im Internet gibt es bei der Aktion „Kiel näht zusammen“ der Fachhochschule Kiel weitere Schnittmuster, die je nach Näherfahrung komplexer sind. Professor Peter Franke und seine Studenten sammeln selbstgenähte Masken in Steiskal-Filialen und lassen sie an Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser verteilen.

