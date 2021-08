Kiel

Umweltminister Jan Philipp Albrecht fordert einen schnellstmöglichen Einstieg in die Bergung von Munitionsresten aus dem Meer. Für diesen Schritt lägen „bereits heute genügend Informationen vor“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Landtag. Und die Zeit dränge: „Die Hüllen der Munitionskörper rosten durch, ihre Inhaltsstoffe geraten in die Meeresgewässer. Dort werden sie von Meeresorganismen aufgenommen und gelangen am Ende möglicherweise auf unsere Teller.“

Diese Erkenntnisse der Forschung habe die Landesregierung in einem Bericht zusammengetragen. Zwar gebe es noch offene Fragen. So müssten weitere Gebiete und besonders der Zustand der Munition untersucht werden. Außerdem gehörten die behördlichen Daten endlich in ein nationales Munitionskataster See. „Aber erst mit dem Beginn der Räumung erhalten wir auch Informationen über das Gesamtausmaß und können so die tatsächlichen Kosten dieses langwierigen Vorhabens abschätzen.“

Pilotprojekt zur Entsorgung wird auf 100 Millionen Euro geschätzt

1,6 Millionen Tonnen konventionelle und 5000 Tonnen chemische Munition liegen auf dem Boden der Nord- und Ostsee. Die Technologie zur Bergung gibt es, so Albrecht, bereits in Schleswig-Holstein. Eine schwimmende Plattform könnte alte Minen und Torpedos automatisiert bergen und entsorgen. „Der Einstieg in die Bergung könnte und muss sobald wie möglich beginnen“, sagte Albrecht. Die Kosten für den Bau einer solchen Plattform als Pilotprojekt und Start in die industrielle Bergung werden laut Bericht auf 100 Millionen Euro geschätzt.

Eines sei somit klar: „Schleswig-Holstein kann diese Mammutaufgabe nicht allein bewältigen“, sagte der Umweltminister. Bund und Länder müssten sich deshalb „auf eine faire Lastenverteilung einigen“. „Das erwarte ich von der nächsten Bundesregierung.“ Die Landesregierung habe alles Nötige getan, um eine Entscheidung „schon bis Ende des Jahres zu ermöglichen“. Auch das Europaparlament forderte die Europäische Union bereits auf, ein Fachteam mit der Kartierung der kontaminierten Gebiete zu beauftragen und die Mitgliedstaaten bei der Entsorgung finanziell zu unterstützen.

Weiterhin Druck im Bundestag machen

Die SPD-Abgeordnete Sandra Redmann forderte Albrecht auf, „die zukünftigen schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten an einen Tisch zu holen, mit ihnen das weitere Vorgehen zu besprechen und Unterstützung einzufordern“. Auch Dennys Bornhöft, Abgeordneter der FDP, sieht den Bund in der Verantwortung. „Es ist unsere Aufgabe, die Bundesregierung weiter dafür zu sensibilisieren“, sagte er.

Lesen Sie auch:

Alte Munition in der Ostsee: Die tickenden Zeitbomben am Meeresgrund Neues Konzept: So will TKMS die Munition aus dem Meer holen

Bornhöft wirft außerdem einen Blick auf den wirtschaftlichen Aspekt. Denn neben den Schifffahrtswegen behinderten die Munitionsreste auch das Verlegen von Kabeln für die Offshore-Windenergie. „Somit sind die Altlasten auch ein Risiko für die Energiewende“, sagte er.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleichzeitig biete die Bergung der Kampfstoffe ein enormes Potenzial: Durch den Bau von Entsorgungsplattformen und anderen Technologien könnten hiesige Werften und somit ganz Schleswig-Holstein von dem Problem profitieren. Das Land sei idealer Standort, um weltweit führend bei der Beseitigung von Kampfstoffen zu sein.